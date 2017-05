Bei einem der schwersten Anschläge in der afghanischen Hauptstadt Kabul seit Jahren sind am Mittwoch nahe der deutschen Botschaft mindestens 80 Menschen getötet worden. Dem Gesundheitsministerium zufolge gab es mehr als 350 Verletzte. Unter den Todesopfern befindet sich auch ein afghanischer Wachmann der deutschen Botschaft. Wie Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin mitteilte, wurden zudem Bedienstete der deutschen Botschaft verletzt. Mittlerweile befänden sich aber alle Mitarbeiter in Sicherheit.

Die deutsche Vertretung wurde massiv beschädigt. An der Frontseite wurden unter anderem Dutzende Fenster eingedrückt, wie Fotos vom Tatort zeigen. In dem Gebäude haben auch der Botschafter und sein Stellvertreter ihre Büros. An der französischen Botschaft gab es ebenfalls "Sachschäden", sagte Europaministerin Marielle de Sarnez im Radiosender Europe 1. Über mögliche Opfer habe sie bislang keine Informationen. Deutsche Soldaten seien von dem Anschlag in Kabul "nach jetzigem Stand nicht betroffen", sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam.

Der Anschlag wurde im dichten Morgenverkehr verübt, das Ziel war zunächst unklar. Wie ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, habe sich die Explosion an einer viel befahrenen Straße zwischen der deutschen Botschaft und einem Sicherheitsposten am Sanbak-Platz ereignet. Die deutsche Vertretung liegt demnach rund 300 Meter vom Anschlagsort entfernt. In den schwer gesicherten Vierteln stehen auch viele andere Botschaften, das Nato-Hauptquartier in Kabul und afghanische Ministerien. Die Straße ist eng und wird an beiden Seiten von hohen Sprengschutzmauern begrenzt. Die Wucht der Explosion habe mindestens 30 Fahrzeuge zerstört, sagte der Ministeriumssprecher.

Eine riesige Rauchwolke steht nach der Explosion über Kabul. Foto: Rafiullah Kaleem/Lehtikuva/dpa

Tolo TV meldete schwere Schäden an Gebäuden. Bilder zeigten eine von dichtem Rauch erfüllte Straße, mit zerrissenen Autowracks und blutigen Körpern. Tausende Menschen waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Weg zur Arbeit. Die Explosion war so stark, dass noch in mehreren Hundert Meter Entfernung Häuser beschädigt wurden.

Wie der indische Botschafter Manpreet Vohra dem Fernsehsender Times Now sagte, explodierte die Bombe nur hundert Meter von der indischen Botschaft entfernt. Es sei aber kein Botschaftsmitarbeiter verletzt worden. Auch an der japanischen Botschaft gingen Scheiben zu Bruch. Zwei japanische Botschaftsmitarbeiter wurden leicht verletzt, wie das Außenministerium in Tokio mitteilte.

Gabriel: Anschläge ändern nichts an Entschlossenheit"

"Er traf Zivilisten und er traf diejenigen, die in Afghanistan sind, um mit den Menschen dort an einer besseren Zukunft für das Land zu arbeiten", kommentierte Sigmar Gabriel den Anschlag. "Dass diese Menschen zur Zielscheibe werden, ist besonders verachtenswert." Die Gedanken seien bei den Familien und Freunden der Opfer. "Solche Anschläge ändern nichts an unserer Entschlossenheit, die afghanische Regierung bei der Stabilisierung des Landes weiter zu unterstützen."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte den Anschlag als einen "abscheulichen Akt des Terrorismus". Steinmeier schrieb in einer Kondolenz an den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani: "Bei unseren Bemühungen gegen den Terror werden wir auch in Zukunft zusammenstehen. Es ist meine Hoffnung, dass es uns gemeinsam gelingt, auf dem Weg zu Frieden und Sicherheit für alle Menschen in Afghanistan weiter voranzuschreiten."



Geplante Sammelabschiebung offenbar abgesagt

Der Anschlag fällt zusammen mit einer Debatte um Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber von Deutschland nach Afghanistan. Die Bundesregierung hält Teile des Landes für sicher genug. An diesem Mittwoch sollte ein weiterer Sammelflug starten, er wurde am Donnerstagmorgen in Kabul erwartet. Wie "Spiegel Online" berichtet, hat die Bundesregierung diese Abschiebung jedoch abgesagt. Das soll Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor Abgeordneten im Innenausschuss gesagt haben. Bisher hat Deutschland in Flügen dieser Art 106 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben.

Einer Wiederaufstockung der Bundeswehrtruppen in Afghanistan erteilte Wehrexperte Rainer Arnold (SPD) am Mittwoch allerdings eine Absage. "Mehr Fähigkeiten sind in der militärischen Logik immer besser", sagte Arnold dem Tagesspiegel. "Aber auch dadurch können Anschläge nicht verhindert werden." Deutschland, das seine Kampftruppen 2014 abgezogen hatte und derzeit mit rund 900 Soldaten vor Ort ist, leiste im Vergleich zu anderen Staaten viel, sagte Arnold, "und es sollte beim derzeitigen Umfang und dem reinen Ausbildungs- und Beratungsauftrag bleiben".

Taliban starteten Ende April "Frühjahrsoffensive"

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich zuletzt spürbar verschlechtert. Vor wenigen Tagen war eine deutsche Entwicklungshelferin getötet worden. Viele Hilfswerke haben sich bereits zurückgezogen.

Ende April starteten die Taliban ihre jährliche "Frühjahrsoffensive" und verschärften ihre Angriffe. Kabul wird immer wieder Ziel von Anschlägen von radikalislamischen Rebellen. Anfang Mai waren bei einem Sprengstoffanschlag auf ausländische Soldaten mindestens acht Menschen getötet worden. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Im März hatten Angreifer ein Militärkrankenhaus in Kabul gestürmt und mindestens 38 Menschen getötet. Mehr als 70 weitere Patienten, Ärzte und Pfleger wurden bei dem Angriff auf Afghanistans größtes Militärhospital verletzt. (mit dpa, AFP, Reuters, epd)