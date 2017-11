Eine deutliche Mehrheit der Deutschen würde für einen besseren Klimaschutz höhere Energiekosten zahlen. Im am Freitag vorgelegten ARD-"Deutschlandtrend" sagten 63 Prozent der Befragten, sie wären zu höheren Ausgaben bereit. Eine Minderheit von 36 Prozent will dagegen keine höheren Zahlungen für Klimaschutz in Kauf nehmen.

Besonders ausgeprägt ist die Bereitschaft mit 89 Prozent bei den Anhängern der Grünen, gefolgt von der Linken (76 Prozent) der FDP (71 Prozent) und der SPD (67 Prozent). Bei der Union wären noch 62 Prozent von deren Anhängern dafür, bei der AfD dagegen lediglich 50 Prozent. (AFP)