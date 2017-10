Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer (Grüne), hat sich für eine harte Abschiebepolitik gegen „Problemfälle“ unter Asylsuchenden ausgesprochen. Kriminelle und Asylbewerber, die „sozial untragbares Verhalten“ an den Tag legten, sollten nicht Integrationsmaßnahmen erhalten, sondern in zentrale Aufnahmestellen der Länder zurückgeschickt werden. Dort müssten ihre Anträge „als erste erledigt“ und sie selbst schnellstmöglich ausgewiesen werden, schrieb Palmer am Wochenende in einem Beitrag für die „Bild“-Zeitung. Im Gegenzug solle allen die Einwanderung gestattet werden, „die sich nichts zuschulden kommen lassen, die Deutsch lernen und einen Beruf ergreifen, in dem wir dringend Nachwuchs suchen“. Dies sollte auch für bereits abgelehnte Asylbewerber gelten.

Auch die Liberalen wollen den "Spurwechsel" für Asylsuchende



Tübingens Oberbürgermeister steht vor allem in der Migrations- und Flüchtlingspolitik oft quer zu Linie und Mehrheiten in seiner Partei. Von Grünen-Fachleuten war am Montag kein Kommentar zu seinen neuesten Äußerungen zu bekommen. Palmer hatte sich bereits zustimmend zum Kompromiss von CDU und CSU geäußert, die sich vor zwei Wochen nach langem Streit auf eine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik geäußert hatten: „Die Ausweitung sicherer Herkunftsländer, die Einrichtung von Ausreisezentren, Aussetzung des Familiennachzugs – das ist kein Papiertiger, aber auch keine Verleugnung urchristlicher Werte, sondern pragmatische Politik“, sagte er seinerzeit. Die Mehrheit im Land wolle eine restriktivere Asylpolitik „als wir Grüne“. Das müsse auch in einer schwarz-gelb-grünen Koalition Berücksichtigung finden.

Palmers Doppelvorschlag - hartes Vorgehen gegen Straffällige oder die, die „zur Gefahr für die Helfergesellschaft“ werden“, gleichzeitig mehr Möglichkeiten für die, die sich um Integration bemühen - trifft sich aber mit den Vorstellungen des gelben Teils der Jamaika-Sondierung. Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sagte dem Tagesspiegel, "Integrationsverweigerer, Kriminelle und Gefährder" müssten abgeschoben werden. "Das muss Priorität haben."

Ein Einwanderungsgesetz akzeptieren jetzt alle

Es sei "niemand zu vermitteln, dass wir gut integrierte Arbeitnehmer abschieben, gleichzeitig aber Kriminelle und Gefährder nicht loswerden". Wer "sich von Anfang an um Integration bemüht und eine Arbeit gefunden" habe, solle "nach klaren Kriterien ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen können". Stamp plädierte auch dafür, dafür nicht auf das Einwanderungsgesetz zu warten, sondern bereits "zeitnah" Lösungen zu finden für die, die bereits in Deutschland seien. Die FDP-Pläne in der Migrationspolitik, für die Stamp wesentlich verantwortlich zeichnet, sehen zudem jenen sogenannten Spurwechsel vom Flüchtling zum Arbeitsmigranten vor, von dem auch Palmer spricht.

Die FDP will Migranten insgesamt mit einer „Chancenkarte“ ermöglichen, sich ein Jahr lang in Deutschland zu bewerben und Deutsch zu lernen - wofür sie Punkte erhalten. Wie die Grünen ist auch die FDP für ein Ende der Kettenduldungen. Wer straffrei sei und sich selbst ernähre, solle ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen, erklärte Minister Stamp am Montag.

Dass es ein Einwanderungsgesetz geben soll, ist inzwischen kein Thema mehr, das die vier Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition trennt. Die Unionsschwestern hatten sich in ihrem Kompromiss vom 8. Oktober zu einem solchen Gesetz bereiterklärt. Grüne und FDP fordern es seit langem.