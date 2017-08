Mängel im Ausländerzentralregister können nach Einschätzung des Flüchtlingsbeauftragten Frank-Jürgen Weise „zu teils gravierenden Fehlentscheidungen“ bei Asylverfahren und Abschiebungen führen. Davor warnt der Beauftragte des Bundesinnenministeriums für Flüchtlingsmanagement in einer Analyse, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. „Fehlerhafte Dateneingaben können Rückkehrprozesse erheblich verlangsamen“, heißt es demnach in dem Bericht. Im Ausländerzentralregister sind derzeit gut zehn Millionen Menschen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit erfasst.

In dem „Leitfaden zur Verbesserung der Datenqualität im Ausländerzentralregister“ führt Weise der Zeitung zufolge mehrere Fehlerquellen auf. So seien in der Statistik über ausreisepflichtige Personen zum Beispiel EU-Bürger erfasst, die gar nicht ausreisen müssten. „Die Datenqualität war in Teilen bislang nicht gut, weil die Daten nicht ausreichend gepflegt worden sind. Eingaben können sehr fehlerhaft gewesen sein“, sagte Weise der Zeitung. In Einzelfällen seien Daten von 1921 gefunden worden, „von Menschen, die längst nicht mehr am Leben sind, oder von Bürgern, die deutsche Staatsbürger geworden sind und in dem Register eigentlich nicht mehr auftauchen sollten“.

Erst kürzlich hatte der Anschlag von einem abgelehnten Asylbewerber in Hamburg die Debatte über Abschiebungen angeheizt. Auch in diesem Zusammenhang scheinen die Mängel im Ausländerregister problematisch. epd