Nun ist der Tag der Tage - der Tag der deutschen Einheit. Während wir von Glück reden können, dass es so gekommen ist, so friedlich, fällt umso mehr auf, wie es zwischen den zwei Koreas gegenwärtig zugeht. Kriegerische Töne, Aufrüstung, Zuspitzung - es kann einem bange werden: um die Brudervölker und die Welt. Denn käme es zu einer atomaren Auseinandersetzung, machte sie nicht auf der koreanischen Halbinsel halt. Und dann sind in China und den USA auch noch zwei Großmächte in den Teufelskreis einbezogen.

Sie alle finden ohne Hilfe nicht heraus, wie es scheint. In jedem Fall lesen sich die jüngsten Trump-Tweets so. Da sollte die neue deutsche demokratische Republik, entstanden aus zwei Staaten, mit einer Vermittlung nicht zögern. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sie angeboten, ihre Worte verhallten. Das Angebot am deutschen Tag der Tage zu wiederholen, wäre nicht nur eine feine Geste, sondern ist geradezu eine moralische Pflicht.