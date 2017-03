Ist sie das? Umwabert von etwas kariert Filzigem, das Enthusiasten wohl Mantel nennen würden, unfassbare Treter an den Füßen und auf dem Kopf etwas Gräuliches, hinten viel zu Langes, das zum letzten Mal vor 50 Jahren in Mode gewesen sein muss. Damals haben die Mädchen das Mützensackende mit Zellophantüten ausgestopft. Und dann der Gang, mein Gott, was für ein Gang, sagen wir: robust. Das ist die Retterin der Operette, die gefeierte Cleopatra, Königin von Ägypten, Tochter des Nils? Das ist die Großherzogin von Gerolstein und Maria Stuart, Königin von Schottland, Kriemhild, die Herrin der Rache und was der Regentinnen mehr sind? Diven sehen anders aus.

Jetzt ist einiges klar. Wenn Theaterbesucher am Bühneneingang auf sie warten und sie beim Rausgehen fragen, ob denn die Manzel auch bald komme, sagt sie manchmal: „Nee, ich glaub’, die is’ schon weg!“ Andererseits kann es ihr passieren, dass sie gar nicht erst ins Theater reingelassen wird.

„Was wollen Sie denn hier?“, fragte mal ein Pförtner. „Rein!“, antwortete Dagmar Manzel wahrheitsgemäß. „Das will jeder!“, entgegnete kühl der Hüter der Pforte. Gut, gab sie nach und verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass er ihren Text gut gelernt habe. Da dachte er noch einmal nach.

Diesmal kommt sie ohne Schwierigkeiten am Einlass vorbei. Zu ihren Freunden zählen längst auch Pförtner, das ist noch nicht bei allen Diven so. Wir gehen in meine Garderobe!, hatte sie gesagt. In diesen Tagen erscheint ihr Buch, dem sie den Titel „Menschenskind“ gegeben hat. So hieß schon ihr Friedrich-Hollaender-Programm.

„Menschenskind“. Genauer lässt sich unsere prekäre Stellung in der Welt gar nicht angeben, schöner auch nicht, glaubt Dagmar Manzel. Das Buch ist eine Autobiografie in Gesprächen mit dem Filmkritiker und Autor Knut Elstermann.

Über etwas so Persönliches muss man an einem sehr persönlichen Ort reden. Und welcher könnte das mehr sein als ihre Garderobe seit über 30 Jahren: Wie viele Lampenfieber hat sie hier ausgehalten. Ihr Blick fällt zuerst auf die alte schöne Liege: Hier habe ich schon meine Tochter gewickelt!, sagt sie leise, das war 1983. Es ist noch fast das Originalmobiliar, 100 Jahre alt. Natürlich wollten Menschen, die gewohnt sind, mit der Zeit gehen, es schon längst herausreißen. Da erhob sich ein Sturm der Entrüstung bei den Inhabern. Mit der Zeit gehen? Aber doch nicht in meiner Garderobe! Da richtet sich die Zeit nach mir und steht still.

Die Frau mit der Mütze macht das Seitenlicht an den Spiegeln an, die zwei Flügel haben wie ein Altar. Sie liebt dieses Licht. Vor den Fenstern liegt nachmittagsstill der Hof des Deutschen Theaters.

Sie kann alle Minusgrade der Seele spielen, sie kann in einem einzigen Satz die Temperatur um zehn Grad fallen lassen, ja, sie kann die Menschen neben sich in Eiszapfen verwandeln. Das ist auf böse Weise komisch: Dagmar Manzel, die Herrin der Lage.

