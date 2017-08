Kommunikationsabsprachen zwischen VW und der Landesregierung in Niedersachsen, wie sie derzeit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vorgeworfen werden, waren nach einem Bericht der „Nordwest-Zeitung“ auch vor der Regierungsübernahme durch SPD und Grüne schon gebräuchliche Praxis.

Der Autokonzern hat demnach auch die schwarz-gelbe Vorgängerregierung mit „Formulierungshilfen“ versorgt. Die Firma habe sich vom damaligen Ministerpräsidenten David McAllister (CDU) und von Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) nicht nur Pressemitteilungen vorlegen lassen, sondern der Landesregierung 2010 auch „Kommunikationsrichtlinien“ im Zusammenhang mit Porsche-Problemen gegeben. Auch zu Interviews ließ der CDU-Ministerpräsident um Unterstützung bitten: Zur Vorbereitung eines Interviews mit dem „Handelsblatt“ habe die Staatskanzlei 2011 Textpassagen an den Bereich „Investor Relations“ bei VW gemailt und dazu geschrieben: „Anbei mein Wording-Vorschlag, der nun an die aktuelle Situation angepasst werden müsste. Wäre toll, wenn Du das aktualisierte VW-Wording einfügen könntest.“

Die Zeitung beruft sich auf zahlreiche, ihm vorliegende Unterlagen dazu. „Natürlich gab es eine Abstimmung und einen Austausch“, sagte Bode dazu am Mittwochabend der dpa. „Daraus haben wir nie ein Geheimnis gemacht.“ Ein Blick ins Aktiengesetz erleichtere bei der Beurteilung die Entscheidungsfindung: Es habe für VW-Aufsichtsratsmitglieder sogar eine Pflicht zur Absprache bestanden.

FDP-Landeschef Stefan Birkner hatte zu der von VW kontrollierten Regierungserklärung des jetzigen Ministerpräsidenten Weil im Jahr 2016 gesagt: „Ich bin sauer und empört. Wenn sich das bestätigt, ist das ein Unding.“ Und: „Wir hatten damals genau den Eindruck, da spricht nicht der Ministerpräsident, sondern ein Sprecher von VW.“ Auch CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann empörte sich , „dass sich Weil von VW Reden schreiben lässt“.

FDP Niedersachsen will VW nicht privatisieren

FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner am 09.08.2017 beim Berliner Coworking-Unternehmens «The Place Berlin» Foto: Paul Zinken/dpa

Bode stellte am Mittwoch auch klar, dass die FDP in Niedersachsen keine Privatisierung von Volkswagen anstrebt, wenn sie nach der Landtagswahl im Oktober in dem Bundesland mitregieren sollte. VW habe im Moment „andere Herausforderungen zu bestehen“, sagte der niedersächsische FDP-Politiker Jörg Bode dem Tagesspiegel. „Debatten über einen Verkauf der Anteile des Landes Niedersachsen sind daher nicht sinnvoll.“ Bode, einst als niedersächsischer Wirtschaftsminister auch VW-Aufsichtsrat, widerspricht damit seinem Parteichef Christian Lindner, der in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ gefordert hatte: „Der Staat sollte VW komplett privatisieren.“

Bode gab zwar zu, dass auch die Liberalen in seinem Bundesland „grundsätzlich“ für die Privatisierung von Staatseigentum seien. Volkswagen sei aber in Niedersachsen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und sollte durch Debatten um den Ausstieg eines der wichtigsten Aktionäre nicht in Schwierigkeiten gebracht werden.

Mit seiner Forderung der VW-Privatisierung bringt sich der FDP-Vorsitzende Lindner nun zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit markigen Äußerungen ins Gespräch, die auch in seiner eigenen Partei auf Stirnrunzeln oder sogar Ablehnung treffen. Am Wochenende hatte Lindner eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland und Angebote an Moskau angemahnt, damit Präsident Wladimir Putin ohne Gesichtsverlust seine Politik verändern könne. Die Annexion der Schwarzmeerinsel Krim müsse aus seiner Sicht als „dauerhaftes Provisorium“ angesehen werden. Namhafte Politiker der FDP, unter ihnen der frühere Minister Gerhart Baum, sahen sich daraufhin veranlasst, Lindners Äußerung zu relativieren und zu beteuern, dass die FDP keinen Kuschelkurs mit Putin verfolge und dies auch nicht tun wolle, wenn es den Liberalen gelingt, im September in den Bundestag und womöglich sogar in eine Regierungskoalition zurückzukehren.

(mit dpa)