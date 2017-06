Mit einer Protestaktion in Bad Wimpfen (Baden-Württemberg) haben Atomkraftgegner von "Robin Wood" den Schiffstransport mit hoch radioaktivem Atommüll auf dem Neckar vorübergehend gestoppt. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Vier Aktivisten hatten sich mit einem großen Transparent von einer Brücke abgeseilt. „Speziell geschulte Kräfte sind auf dem Weg, um die Demonstranten loszumachen“, sagte ein Polizeisprecher.

Der Transport mit Castor-Atommüllbehältern steht demnach vor Bad Wimpfen. „Es ist aber einige Entfernung zur Brücke, es gibt keinen Blickkontakt“, sagte der Sprecher. In Heilbronn kam es zu einer kleineren Demonstration gegen den Transport.

Atomkraftgegner kritisierten den Transport als verantwortungslos

Im baden-württembergischen Obrigheim hatte am Morgen der Transport dreier Castor-Behälter mit Brennelementen zum Zwischenlager in Neckarwestheim begonnen. Der Schubverband wurde in der Nacht beladen und startete um 06.12 Uhr seine Fahrt auf dem Neckar, wie die Polizei Göppingen mitteilte.

Das Schubboot "Edda" schiebt in Obrigheim (Baden-Württemberg) auf dem Neckar vor dem Atomkraftwerk ein mit drei Castoren beladenes... Foto: dpa

Die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt kritisierte den Transport der Brennelemente als verantwortungslos. "Den gefährlichsten Müll der Welt mitten durch einen Ballungsraum auf einem Binnenschiff zu transportieren - das ist eine Verantwortungslosigkeit sondergleichen", erklärte Ausgestrahlt-Sprecher Jochen Stay. Er warf dem Energiekonzern EnBW vor, den Transport nur deshalb nötig zu machen, weil er "im Gegensatz zu anderen Betreibern von Atomkraftwerken kein Geld dafür ausgeben will, an jedem Standort ein ordentliches Castor-Lager zu bauen."

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte den Schiffstransport genehmigt

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte vergangene Woche grünes Licht für den Schiffstransport gegeben. Es wies einen Eilantrag der Gemeinde Neckarwestheim gegen die Transportgenehmigung des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit zurück.

Zur Begründung hieß es, das öffentliche Interesse an einem zügigen Rückbau des stillgelegten Atomkraftwerks Obrigheim überwiege die von der Gemeinde vorgetragenen Argumente. Die Gemeinde Neckarwestheim hatte Bedenken wegen Sicherheitsrisiken wie einer Strahlenbelastung angemeldet. Bis Ende November 2018 sind insgesamt fünf solcher Transporte genehmigt. (dpa/AFP)