Es ist ein weiterer Schritt im Friedensprozess im nordspanischen Baskenland, jener Region, deren Unabhängigkeit die Terrorbewegung Eta jahrzehntelang mit Mordanschlägen zu erzwingen versuchte. Die Separatistenbewegung, die mehr als 800 Menschen umbrachte, erklärte jetzt, sie habe ihre Entwaffnung abgeschlossen. „Wir sind schon eine unbewaffnete Organisation“, heißt es in einem Kommuniqué. Das Arsenal soll an diesem Sonnabend in Südfrankreich, das als Rückzugsgebiet der Eta gilt, öffentlich präsentiert werden.

Spaniens konservative Regierung reagierte mit Zurückhaltung auf die Erklärung, die bereits seit Längerem erwartet worden war. Innenminister Juan Ignacio Zoido sagte, die Organisation müsse nicht nur ihr Arsenal vernichten, sondern weitere Schritte zum Frieden unternehmen: „Der einzige Weg ist die Auflösung.“ Zudem forderte er die Terrorbewegung dazu auf, Reue für ihre Bluttaten zu zeigen.

Organisation galt bereits als stark geschwächt

Regierungschef Mariano Rajoy hatte es stets abgelehnt, der Eta Zugeständnisse zu machen. Sie gilt als stark geschwächt, nachdem die Polizei in den vergangenen Jahren viele Mitglieder festnehmen konnte. Die Bewegung müsse ihren Kampf aufgeben, sagte Rajoy. „Es wird keine Gegenleistung geben.“ Die Strafverfolgungsbehörden würden weiter ihre Arbeit machen und das Gesetz anwenden. Die Terroristen können also nicht mit einer Amnestie rechnen.

Welche Rolle die Eta in Zukunft spielen will, lässt ihre Mitteilung offen. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass sie als politische Organisation weiterbestehen kann. Deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass die Terrorbewegung nach längerer Bedenkzeit tatsächlich ihre Auflösung verkünden könnte. 360 Terroristen sitzen in spanischen und französischen Gefängnissen ihre Strafen ab. Im Baskenland hat die Eta sehr an Rückhalt verloren. Der Konflikt zwischen der Baskenregion und Spanien wird aber auch ohne sie weitergehen. Umfragen zufolge will die Mehrheit der Basken größere Autonomie für die Region und wünscht ein Unabhängigkeitsreferendum. Schon jetzt hat die Region erhebliche Selbstverwaltungsrechte. Die Unabhängigkeitsbewegung aber will einen eigenen Staat.