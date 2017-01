Sind Sie, Pardon, Herr Ministerpräsident, verrückt geworden?

Wie kommen Sie darauf? (lacht)

Sie verordnen Brandenburg eine Kreisreform, die nach Umfragen von 70 Prozent der Bevölkerung abgelehnt wird, am meisten von den Anhängern Ihrer Partei. Wollen Sie 2019 nicht wiedergewählt werden?

Die nächste Wahl wird sich an der Frage entscheiden, ob sich das Land weiterhin gut entwickeln kann. Und auch dafür machen wir diese Reform. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Menschen am Ende honorieren, wenn Politik tut, was nötig ist.

Aus vierzehn Landkreisen sollen neun werden, von vier kreisfreien Städten nur Potsdam übrig sein. Was macht Sie sicher, dass die Pläne kein Murks sind, wie Ihnen Kritiker landauf, landab vorhalten?

Wir haben diese Reform sieben Jahre lang vorbereitet. Dazu gab es in der vorigen Legislaturperiode eine Enquete-Kommission des Parlamentes, in der damals auch viele Wissenschaftler sehr positiv mitgewirkt haben. Sie hat einen Bericht mit Empfehlungen für eine Verwaltungsstruktur- und Kreisgebietsreform abgeliefert. Die CDU, die jetzt mault, hat damals zugestimmt. Unsere Reform ist die Fortsetzung dieser damaligen Arbeit.

Warum wollen Sie das Land umkrempeln?

Wir krempeln nicht das Land um, sondern ändern Verwaltungsstrukturen. Die Bürger werden davon im täglichen Leben kaum etwas merken. Das müssen wir machen, weil es für die Landesentwicklung der nächsten Jahrzehnte entscheidend sein wird. Denn wir werden mit den alten Strukturen aus dem Jahr 1993 nicht dauerhaft weiterkommen. Das hat vor allem mit der demografischen Entwicklung zu tun: Künftig leben 50 Prozent auf zehn Prozent der Landesfläche, dem Speckgürtel, die andere Hälfte auf 90 Prozent. Das sind Realitäten, die die Kritiker nicht akzeptieren wollen. Hier passt das Modewort „postfaktisch“. Wir wollen dafür sorgen, dass sich auch jene Regionen weiterhin gut entwickeln können, die nicht in direkter Nähe zu Berlin liegen, die weiter Einwohner verlieren. Weniger Menschen brauchen auch weniger Verwaltung. Außerdem wird es immer schwieriger, Fachkräfte wie Ingenieure für die Bau- oder Umweltämter in den Kreisverwaltungen zu finden. Es sind untere Landesbehörden, keine Bürgerämter.

Es geht auch um Identität, Gefühle, um Heimat, wie die Reaktionen zeigen.

Das ist mir bewusst, ich habe dafür Verständnis. Trotzdem kann ich persönlich mit einem Heimatbegriff nichts anfangen, der so aussähe: Heimat ist nur da, wo sich nichts verändert. Nach 1990 haben 80 Prozent der Brandenburger mindestens einen, wenn nicht zwei, manchmal sogar drei neue Jobs lernen müssen. Man kann sich doch jetzt nicht hinstellen mit der These: Nur in der Verwaltung muss alles bleiben, wie es immer war.

Besonders die größeren Städte Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt/Oder befürchten einen Bedeutungsverlust, wenn sie in neuen Großkreisen aufgehen. In Mecklenburg war das so!

Mit der Reform in Brandenburg sollen diese Städte nicht geschwächt, sondern gestärkt werden. Sie werden die Gewinner sein. Gerade weil sie wichtige Anker in den ländlichen Regionen bleiben müssen. Die kreisfreien Städte haben viel erreicht. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass sie hohe Schulden angehäuft haben. Cottbus, nur ein Beispiel, hat rund 200 Millionen Euro Kassenkredite ...

… also Überziehungskredite…

… und man kann sich ausrechnen, was passiert, wenn die Zinsen steigen, das beginnt ja gerade wieder, um einen Prozentpunkt, um zwei Prozentpunkte. Bei drei Prozent Zinsen wäre Cottbus pleite. Deshalb werden wir im Zuge dieser Reform diese Städte von diesen Schulden zur Hälfte entlasten.

