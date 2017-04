Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gefordert, in den Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit zunächst über Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und die Austrittsrechnung für London zu sprechen. Ohne eine Klärung der Fragen zur Austrittsvereinbarung mit Großbritannien, inklusive der finanziellen Verpflichtungen, "macht es keinen Sinn, parallel schon über Details des zukünftigen Verhältnisses zu verhandeln", sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungerklärung zum EU-Sondergipfel in Brüssel. Bei dem Sondergipfel am Samstag wollen die 27 EU-Mitgliedstaaten ohne Großbritannien die so genannten Leitlinien zum Brexit beschließen.

„Wir werden die Verhandlungen fair und konstruktiv führen, und genau dasselbe erwarten wir auch von der britischen Seite", sagte die Kanzlerin mit Blick auf die bevorstehen Brexit-Austrittsverhandlungen. Sie teile die Einschätzung von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, dass die Verhandlungen mit Großbritannien erst nach den Unterhauswahlen am 8. Juni richtig Fahrt aufnehmen würden.

Gleichzeitig warnte Merkel davor, trotz der bevorstehenden komplexen Verhandlungen mit Großbritannien in den kommenden zwei Jahren nur eine europäische Nabelschau zu betreiben. Die Krisen rund um EU und die globalen Herausforderungen wie der Klimawandel seien zu groß, als dass es die die EU in den kommenden zwei Jahren leisten könnte, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen, „Brexit hin oder her.“