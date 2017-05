Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Israel die jüngste Zuspitzung in den bilateralen Beziehungen kritisiert. „Wir brauchen keine neuen Regeln, wir sollten uns auch keine Beschränkungen auferlegen“, sagte er am Sonntag in Jerusalem. Aber Steinmeier fügte vor seinem Treffen mit Israels Präsidenten Reuven Rivlin auch hinzu: „Ich bin gekommen, um unsere Partnerschaft, die so wertvoll ist, zu bekräftigen.“

Im Klartext heißt das: Der Bundespräsident will seinen Besuch in Israel nutzen, um die Wogen zu glätten, die in den vergangen zwei Wochen nach dem Eklat zwischen Benjamin Netanjahu und Sigmar Gabriel so hoch geschlagen waren. „Dieses einzigartige Verhältnis ist zu wichtig, um es allein an der Frage zu messen, wer legitime Gesprächspartner sind oder sein sollten“, sagte Steinmeier deshalb.

Der israelische Premier hatte das Treffen mit dem deutschen Außenminister abgesagt, weil der auch mit den kritischen Nichtregierungsorganisationen Btselem und Schovrim Schtika zusammenkam. Für Netanjahu und seine Regierung sind diese Organisationen Verräter und Feinde, weil sie Menschenrechtsverletzungen der israelischen Armee öffentlich machen.

Zwei entspannte Präsidenten

Steinmeier hielt es daher gleich nach seiner Ankunft am Samstagabend für angezeigt, ein Signal der guten deutsch-israelischen Beziehungen zu setzen. Gemeinsam mit Gattin Elke Büdenbender und Israels Präsidenten Rivlin drängte er sich durch die engen Gassen des Machane Yehuda Marktes in Jerusalem. Der Ort hat sich in den vergangenen Jahren zum Szene- und Ausgehviertel mit Bars und Restaurants entwickelt. Zwei Präsidenten, entspannt und ohne Krawatte, die sich die Graffitis des Streetartkünstlers Solomon Souza ansehen und in lockerer Atmosphäre bei einem Bier mit Einheimischen zusammenkommen – der Auftakttermin zeugte von Freundschaft, zwischen zwei Politikern und zwischen zwei Staaten.

Am Sonntag traf Steinmeier Premierminister Netanjahu, besuchte die Gräber von Jitzhak Rabin und Schimon Peres sowie die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem, wo er sich ins Gästebuch eintrug. „Unfassbare Schuld haben wir Deutsche auf uns geladen. Hier an diesem Ort wird Erinnerung ganz Schmerz, Trauer und Scham. In Verantwortung für das, was geschehen ist, stehen wir fest an der Seite Israels und arbeiten für eine gemeinsame Zukunft“, schrieb der Bundespräsident. Auf ein Treffen mit den umstrittenen NGOs, die Steinmeier bereits als Außenminister kennengelernt hatte, verzichtete er diesmal.

Meinungsverschiedenheiten inbegriffen

Kritischen Punkten oder Begegnungen mit Regierungs- und Besatzungsgegnern will Steinmeier indes nicht ganz aus dem Weg gehen. Er trifft mit anderen Vertretern der Zivilgesellschaft als kürzlich der Außenminister zusammen. Den Auftakt machte am Sonntagmorgen der Schriftsteller David Grossmann, ein Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung. Am Montag wird Steinmeier auch die Begegnungsstätte Givat Haviva besuchen, die sich für Annäherungen zwischen jüdischen und arabischen Israelis einsetzt.

In seiner Rede in der Residenz des israelischen Präsidenten Rivlin wies Steinmeier am Sonntag außerdem auf die unterschiedliche Auffassungen in beiden Staaten hin, die es früher gegeben habe und die es in der Zukunft geben werde. Zwar würden diese an dem wertvollen Verhältnis nichts ändern. Aber: Es gibt sie eben, diese ganz offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten, wie der Fall vor zwei Wochen zeigte. Und der war nicht der einzige.

Israel will UN-Mittel kürzen

So sagte die Bundesregierung die für Mai in Berlin geplanten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen ab, nachdem die Knesset im Februar ein Gesetz zur nachträglichen Legalisierung illegaler Siedlungen verabschiedet hatte. Der Unmut in Berlin über den andauernden Siedlungsbau im besetzten Westjordanland ist groß. Offiziell wurde die Absage hingegen mit Terminschwierigkeiten begründet.

Israels Staatspräsident begrüßte in seiner Erwiderung an den Bundespräsidenten, dass Deutschland gegen den jüngsten Unesco-Beschluss gestimmt hat, in dem Israel als Besatzungsmacht in Jerusalem bezeichnet wird. „Unsere Hauptstadt, in der Sie, Herr Staatspräsident, sich derzeit aufhalten“, fügte Rivalin hinzu, der von einem „tendenziösen und verzerrten Wortlaut“ des Beschlusses sprach. Nach dessen Verabschiedung vor einigen Tagen hatte Israel angekündigt, zukünftig die Zahlungen an die UN um umgerechnet knapp eine Millionen Euro zu kürzen.

Rede über die Demokratie

Rivlin nannte Israel in seiner Rede außerdem eine „lebendige Demokratie“ mit einem diversen Stimmenspektrum, darunter auch kritischen Stimmen. „Manche Äußerungen sind schwer verdaulich und empörend“ – ein indirekter, aber erkennbarer Verweis auf die Arbeit von NGOs wie Schovrim Schtika, die in Israel als linksextreme Randgruppe gilt.

Auf das Thema Demokratie wird auch Steinmeier in seiner Rede am Abend an der Hebräischen Universität in Jerusalem eingehen. Diese wurde mit Spannung erwartet. Vorab war bekannt geworden, dass der Bundespräsident in seinen Ausführungen auf eine Preisrede eingehen wollte, die der Schriftsteller Amos Oz im vergangenen Jahr hielt. „Manchmal in der Geschichte werden diejenigen, die ‚Verräter‘ genannt werden, Wegbereiter sein, wie die Zeit zeigt“, hatte Oz damals gesagt.

Visite in den Palästinenser-Gebieten

Steinmeier besucht am Dienstag auch die palästinensischen Gebiete, wo er den Präsidenten Mahmud Abbas treffen wird. Der Besuch in Ramallah fällt in eine angespannte Zeit. Knapp 1000 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen befinden sich derzeit im Hungerstreik und fordern bessere Haftbedingungen und ein Ende der Administrativhaft.

Gleichzeitig hat die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah angekündigt, die Zahlungen für die Stromlieferungen von Israel nach Gaza einzustellen, wobei Gaza derzeit bereits schon nicht mehr als vier Stunden Strom am Tag bekommt. Unklar ist noch, ob Israel weiterhin Strom liefern wird. Der Gazastreifen wird von der radikalislamischen Hamas beherrscht, am Samstag wurde Ismail Hanija zu ihrem Chef gewählt.