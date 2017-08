AfD

Seit die Alternative für Deutschland in den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und sogar Baden-Württemberg (Pforzheim und Mannheim) Direktmandate errang, stellt sich die Frage, ob ihr das auch bei Bundestagswahlen gelingen kann. Wahlforscher und Demoskopen waren jedoch stets skeptisch, und auch die Prognose für den Tagesspiegel auf der Basis der „Politbarometer“-Ergebnisse deutet nicht auf AfD-Wahlkreissieger hin. Nicht einmal zweite Plätze sind absehbar. Die Rechtspartei braucht eine aufgewühlte Stimmung (was der aktuelle Wahlkampf nicht bietet) und profitiert in der Regel von einer geringen Wahlbeteiligung. Die dürfte am 24. September aber steigen, weil zum einen die AfD selbst Nichtwähler mobilisiert, zum anderen aber auch ihre Gegner stärker in Bewegung versetzt.

Am ehesten wäre das Erringen eines Direktmandats wohl den beiden führenden Ost-Promis der Partei zuzutrauen gewesen – Alexander Gauland in Frankfurt-Oder-Spree und Frauke Petry in der Sächsischen Schweiz, einer Hochburg rechtsextremer Umtriebe. Interessant wird dennoch sein, wie sich die Erst- und Zweitstimmen in den Wahlkreisen auf alle Parteien neu verteilen, in denen bekanntere AfD-Politiker antreten. Am Bodensee zum Beispiel tritt Ko-Spitzenkandidatin Alice Weidel an, die neben den Rechtsaußenwählern auch gern FDP- Anhänger rechts der Mitte ansprechen würde.

Von den möglicherweise mehr als 60 Abgeordneten einer AfD-Fraktion im Bundestag kämen nach den vorliegenden Prognosen sechzehn aus dem Osten und Berlin. Die Abgeordnetenrunde wird also stark von Westdeutschen dominiert sein, mit einem Süd-Nord-Gefälle, während sie bisher ihre größeren Erfolge im Osten hatte. Das dürfte Reibereien mit sich bringen.

Ob es im Bundestag ein Wiedersehen mit dem früheren hessischen CDU-Abgeordneten Martin Hohmann gibt, der nach einer als antisemitisch eingestuften Rede 2004 aus der Partei flog, ist unklar: Sein sechster AfD-Listenplatz in Hessen reicht nur bei einem starken Ergebnis der Partei um die zehn Prozent.

