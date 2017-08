Teilweise passt das zu dem, was der Wahlforscher Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen beobachtet. Nur ein Drittel der Wähler habe angegeben, dass für sie nur eine Partei in Frage komme. „Der Rest ist potenziell wechselfähig.“ Früher sei die parteipolitische Verortung viel zementierter gewesen. Dass sich das nun geändert hat, „hängt damit zusammen, dass sich die Parteien innerhalb der letzten 20 Jahre angenähert haben“.

Das sieht die Wahlforscherin Simone Abendschön von der Universität Gießen ähnlich. „Früher war klar: Wer Arbeiter ist und in einer Gewerkschaft, wählt auch die SPD. Doch die Parteien sind nicht mehr so stark mit sozialen Milieus verknüpft. Das führt zu einer größeren Unsicherheit“, sagt sie.

Doch selbst diejenigen, die noch nicht ganz entschieden hätten, seien nicht komplett offen, beobachtet Jung. „Denjenigen, die mehrere Parteien im Blick haben, geht es oft um eine taktische Entscheidung innerhalb des von ihnen präferierten Lagers.“ Sie seien beispielsweise noch nicht festgelegt zwischen CDU und FDP oder zwischen SPD und Grünen. Dass jemand, der normalerweise die Linke wählt, auch für eine Wahl der CDU offen wäre, ist dementsprechend ungewöhnlich.

Fehlendes Interesse der Wähler

Die Suche nach den Unentschlossenen führt nun heraus aus Mitte, mit der Straßenbahn nach Hohenschönhausen. Plattenbaugebiet. Zwischen den Hochhäusern stehen ein paar Kastanien, darunter sitzt auf einer Bank Jenny mit ihrem Freund, ein Bein über seines gelegt. Die Blondine mit dem Lippenpiercing und den aufgeklebten roten Fingernägeln will eigentlich nicht viel sagen. „Ich werde nicht wählen gehen, ich wüsste gar nicht wen“, sagt die 23-Jährige knapp. Sie wisse noch nicht einmal, welche Partei für was zuständig sei. Und Lust, sich zu informieren, habe sie auch keine. Dann überlegt sie doch noch einmal kurz. „Ich fände ja eine Partei gut, die was für Kinder macht. Welche ist das?“

Jenny hat selbst zwei Kinder, würde mit ihnen gerne wegziehen von hier. Doch sie findet keine Wohnung. Alles zu teuer. „Aber für die Flüchtlinge“, sagt sie, „werden Wohnungen gebaut, für die sind welche da.“ Es sei ja richtig, dass Deutschland denen helfe, die zu uns kommen. „Aber ich frage mich schon: Wer hilft uns? Wir Deutschen müssen doch auch an uns denken.“ Wäre denn die AfD eine Partei, die ihr sympathisch ist? „Keine Ahnung“, sagt Jenny. „Warum denn?“

Apps sollen bei der Entscheidung helfen

Später dann Gegenprogramm, Prenzlauer Berg, Kollwitzplatz. Eine grüne Oase umgeben von Altbauten. Mütter sitzen gemeinsam an einem Sandkasten, die Kinder spielen. Auf einer Wiese löffeln die Freundinnen Alina und Leonie Eis aus kleinen Pappbechern. „Bei der letzten Wahl habe ich die Grünen gewählt“, sagt Alina. „Ich dachte, das ist safe, die sind für Umwelt, da kann ich nichts falsch machen.“ Jetzt ist sie sich da nicht mehr so sicher. Wofür stehen die Grünen heute? Alina überlegt. „Keine Ahnung.“ Aber sie sei eben auch noch nicht richtig auf dem Laufenden, ihre Freunde hätten sich ebenfalls noch nicht entschieden.

Deswegen hat sich die Studentin sich App heruntergeladen, „Wahl Swiper“ heißt die, eine Art Dating-App für Parteien. Aber sie habe nur kleine Parteien vorgeschlagen bekommen, die sie nicht kannte, die Grünen waren nicht darunter. „Jetzt will ich noch den Wahl-o-mat machen und ein paar Wahlprogramme lesen“, sagt sie. Auch wenn sie auf jeden Wahl zur Wahl gehen will, kommt ihr die Entscheidung nicht so richtig dringend vor. „Es scheint einfach nicht so wichtig zu sein, was man wählt. Uns geht es in Deutschland sehr gut. Alle denken: Es läuft schon.“

Wechselstimmung fehlt

Da liege auch eines der Probleme, das die SPD gerade habe, sagt Forsa-Chef Güllner. Es gebe keine Wechselstimmung. Bei der guten Lage in Deutschland falle es der SPD schwer, den Leuten klar zu machen, dass die Perspektive schlecht sei. Die Partei werde eher aus alter Loyalität, denn aus Überzeugung gewählt. Und auch bei denen, die bei den vergangenen Wahlen die Grünen gewählt haben, gebe es derzeit noch Unsicherheiten. „Die Grünen haben ihre Attraktivität, gerade für Jüngere, deutlich eingebüßt, weil sie etablierter geworden sind und ihre Vertreter älter.“

Insgesamt ist es laut Wahlforscher Jung auffällig, dass die Unionswähler sich in ihrer Wahl oft sicher seien, während es im linken Lager größere Entscheidungsschwierigkeiten gebe. „Dort gibt es eine größere Konkurrenz“, sagt er. Dazu kommt noch die Konkurrenz aus dem anderen Lager: So wirbt etwa die FDP mit Themen, die auch Wählern der Grünen wichtig sind – wie Digitalisierung und Bürgerrechte. Und Merkel hat mit ihrer Entscheidung in der Flüchtlingskrise sowie der Öffnung der Abstimmung zur Ehe für alle auch bei Wählern im linken Lager Punkte gesammelt. Das verkompliziert die Entscheidung zusätzlich.

"Ich bin so geprägt"

Der 30-jährige Franz ist einer der verunsicherten SPD-Wähler, der sogar eine Zeit lang ein Parteibuch hatte. Bei einem Radler sitzt der Sozialwissenschaftler kurz vor Feierabend vor einer Kneipe in Kreuzberg und weiß nicht mehr, ob ihm die Forderungen der SPD noch weit genug gehen – „nach acht Jahren Merkel mittragen“. Doch die Linken will er nicht wählen – „zu viele Spinner dabei“, sagt er. „Und den Grünen vertraue ich nicht, dass sie die moderne Linke sind, die ich gerne wählen würde, weil sie in Baden- Württemberg eine moderne CDU sind.“ Es brauche in Deutschland eine ökologische und sozial-progressive Partei. „Das fehlt mir.“

Die 77-jährige Almut ficht das alles nicht an. Sie sitzt mit einem Waffeleis unter einem großen Sonnenschirm in der Nähe des Fernsehturms und erholt sich vom Besuch bei Kaufhof, dort hat sie sich ganz überrollt gefühlt vom riesigen Angebot. Die kleine Frau mit den grauen Haaren, die ansonsten ganz in Grün gekleidet ist, ist in der DDR aufgewachsen, Ost-Berlinerin. Sie will die Linke wählen. Sie macht das nicht an Personen fest oder an der Tagespolitik, für sie ist das ihre Grundhaltung. „Ich war schon immer links, ich bin so geprägt.“ Mehr ist für sie dazu nicht zu sagen.