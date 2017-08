Grüne

Mit dem zweiten Direktmandat wird es wohl auch 2017 nichts werden. In Berlin nicht – die Prognose ergibt, dass nur der Sieg von Ströbele-Nachfolgerin Canan Bayram in Friedrichshain-Kreuzberg/Prenzlauer Berg Ost als sicher gelten kann. Und auch im restlichen Bundesgebiet nicht. Seit 2009 Cem Özdemir fast 30 Prozent Stuttgart I holte, hegen die Grünen dort Hoffnungen. 2013 blieben sie unerfüllt, auch jetzt sieht es nicht nach einem Überholmanöver auf Platz eins im Wahlkreis aus. Das Mandat geht wahrscheinlich wieder an die CDU. Dafür hat Stuttgart aber einen grünen Oberbürgermeister.

Zurück nach Berlin: Renate Künast und Özcan Mutlu werden wohl ihre Bundestagsmandate verlieren, wenn die Listenplätze drei und vier bei einem schwachen Grünen-Ergebnis bundesweit nicht ziehen. Künast darf noch hoffen, für Mutlu wird es wohl nicht reichen.

Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hat das einzige Grünen-Mandat in Thüringen über die Liste mutmaßlich sicher, wenn die Partei nicht völlig einbricht (und danach sieht es nach den Umfragen nicht mehr aus). In Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland kann es passieren, dass die Landesliste nicht zieht. Damit könnten die Grünen die einzige Fraktion im Bundestag sein, die nicht aus allen Flächenländern Abgeordnete stellt (allerdings ist das, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, auch bei der FDP und der AfD möglich).

Das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg dürfte mit neun Listen-Abgeordneten, gemessen an der Gesamtwählerzahl in den Ländern, wieder die relativ stärkste Region der Grünen werden. Aber das Ergebnis wird nicht gut genug sein, um alle aktuellen Abgeordneten wieder in den Bundestag zu hieven. Treffen wird es wohl die Außenpolitikerin Franziska Brantner. Fraktionschef Anton Hofreiter wird im Wahlkreis München Land wohl Dritter, steht aber auf Platz zwei der Landesliste. Den Top-Platz nimmt dort Claudia Roth ein, wer sonst, die in Augsburg den dritten Platz zu verteidigen hat.