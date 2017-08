Die Großen haben sich auf Großes festgelegt. „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ heißt es bei der SPD, während die CDU den alten Adenauer-Slogan „Keine Experimente“ wortreich neu ausdeutet: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“. Das ist lang, sehr lang, und der offizielle Hashtag dazu, #fedidwgugl, hat schon allerhand Häme auf sich gezogen – vermutlich ein Trick, um den Feind sich bei Twitter auf Nebenschauplätzen leerspotten zu lassen.

Die FDP setzt bundesweit zu hundert Prozent auf Christian Lindner, den Mann, der aktuell auf dem freidemokratischen Dampfschiff alles regelt und beim Verschwinden seinen Bartschatten zurücklassen kann wie die Katze in Alices Wunderland ihr Grinsen. Aber regional lässt die Partei auch mal das Mannschaftsdeck ablichten, zum Beispiel den Berliner Bewerber Christoph Meyer, der als „Tegelretter“ vorgestellt wird.

In Kreuzberg rund um den Askanischen Platz ist Multikulti längst nicht mehr Programm, sondern Alltag. Denn so lässt sich wohl der Kampf zwischen Timur Husein (CDU) und Cansel Kiziltepe (SPD) interpretieren, die beide oft einträchtig über- und untereinander von den Laternen grüßen, dabei aber recht wortkarg bleiben. Husein übt sich in elegant verknapptem Doppelsinn für Einsteiger und verspricht „Mit Sicherheit“, während Kiziltepe für ihre Drohung doppelt so viele Worte braucht: „Dein Kiez regiert mit.“ Meiner? Ich weiß nicht.

Harmoniefalle schlägt zu

Die Großplakate beider Parteien zeigen durchweg nette Leute im besten und allerbesten Alter, junge Familien dazu. Alle sind so gut drauf und frisch gebügelt, dass ihnen die nebenan angeordneten Wahlversprechen im Grunde schnurz sein können. Das ist die Harmoniefalle, aus der es für konventionell denkende Wahlkämpfer kein Entrinnen gibt; selbst die in Armut lebenden Kinder der Linken werden durch ein rosa Herz positiv symbolisiert. Und die Grünen geben sich wolkig, teilen vor rot-grünem Blütenhintergrund mit, eine bessere Zukunft komme nicht von allein, und sie schlagen vor, diesem Ziel pragmatisch durch Anforderung der Briefwahlunterlagen näherzurücken.

In diesen Harmoniegewittern wäre man fast schon froh, wenn irgendeine Partei entschlossen höhere Mieten und niedrigere Löhne fordern würde, nur um mal ein wenig Abwechslung ins Einerlei zu bringen. Diese Abwechslung schaffen wenigstens die kleinen bis kleinsten Parteien, für die die Plakatkampagne die einzige Chance zur Selbstdarstellung ist. Von den Gesundheitsforschern, denen jegliches Siechtum nur eine Teufelei der Pharmaindustrie ist, war schon die Rede. Aber es gibt natürlich auch noch die im leeren Raum zwischen Trotzki, Mao und Lenin herumirrenden Steinzeitkommunisten, die immer irgendwas mit ML im Namen haben und wie die MLPD bündig fordern: „Diesmal radikal links!“

Für diesen überfälligen Schritt bieten sie Porträts einschlägiger Politschurken wie Lenin und Guevara auf, biedern sich bei eventuell linksradikalen Kurden an und fordern wie einst im West-Berliner Mai „Hoch die internationale Solidarität!“. Das ist Feinkost für Plakat-Gourmets, so etwas liest man längst nicht mehr alle Tage. Und nachdem es nun mit dem richtigen Sozialismus auch in Venezuela wieder nicht richtig hingehauen hat, könnte sich Deutschland ja wirklich mal ein bisschen Mühe geben.

Seltene Einzelbewerber

Nur ganz selten und zufällig wird der Wahlwanderer einem Plakat eines Einzelbewerbers begegnen. Einzelbewerber sind erstaunliche Menschen mit einer Botschaft, die in den Programmen aller echten Parteien komischerweise keine Resonanz gefunden hat, und es sind Menschen mit der merkwürdigen Überzeugung, sie, genau sie, seien der erste Einzelbewerber seit Menschengedenken, der wirklich mit seinen Ideen durchdringt. Einen davon finden wir in einigen Wahlkreisen von Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg. Es ist Sebastian Blume, der seine Forderungen in die stilisierten Blätter einer Sonnenblume eingetragen und das Plakat vor der SPD-Zentrale an eine Laterne geheftet hat. „Selbstbestimmendere Schulbildung!“ steht da, „Ökologische Hightech-Revolution“ und „Existenzgründung leicht gemacht“. Ja, gut – aber werden ratlose Wähler, die das lesen, nun enthusiastisch sagen, hey, wir wählen jetzt mal den Blume?

Wohl eher nicht. Aber dieses Problem haben auch alle anderen Plakate. Mobilisieren sie die eigenen Wähler, ist das Ziel erreicht. In 700.000 Fällen.