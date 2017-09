Wer liegt bei den Erststimmen in meinem Kiez vorn? Wie hat sich mein Kiez politisch verändert? Wer kandidiert überhaupt? Welche Partei liegt in den Umfragen neues? Auf unserem Wahl-Spezial finden Sie eine Reihe interaktiver Möglichkeiten, sich über die Bundestagswahl zu informieren, aktuell, hintergründig und historisch. Hier finden Sie einen Überblick:

Historische Karten: Wie hat sich mein Kiez verändert?

Hier können Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen Spaziergang durch die Straßen Berlins machen und sehen, wie sich das Wahlverhalten in den Kiezen verändert hat - von 1990 bis 2013. Sie können wählen, wer Platz 1, 2 oder 3 belegt hat. Außerdem können Sie sich ansehen, wie die einzelnen Parteien im Lauf der Zeit abgeschnitten haben. Hier geht es zur Karte.

Direktmandate - In-or-Out-Faktor

Mit Hilfe dieser Karte können Sie erfahren, welcher Kandidat derzeit in ihrem Wahlkreis die Nase vorn hat und wie es deutschlandweit aussieht. Dabei arbeiten wir mit mandatsrechner.de zusammen. Grundlage der Hochrechnung ist eine aktuelle Sonntagsumfrage. Dabei können Sie selbst wählen, welches Umfrageinstitut sie als Grundlage haben wollen. Hier geht es zum "In-or-Out-Faktor"

KandiDATENbank

Realistische Chancen auf den Einzug in den Bundestag haben aktuell sieben Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD). Diese Parteien treten mit über 2400 Kandidaten an. Diese Kandidaten haben wir in einer Datenbank zusammengefasst, sodass sie sich informieren können, wer in ihrer Region antritt. Hier geht es zur KandiDATENbank.

Das Social-Media-Wettrennen

Wahlkampf findet heute auf vielen Ebenen statt - auf der Straße, im Fernsehen, aber vor allem auch in sozialen Netzwerken. Mit unserem Social-Media-Wettrennen können Sie verfolgen, welche Kandidaten derzeit besonders stark diese Kanäle nutzen. Sie können aber auch sehen, wie nachhaltig das ist, indem sie das Ranking nach Likes, Shares und Retweets sortieren können. Hier geht es zum Social-Media-Wettrennen.

Platz eins, zwei oder drei

Auf dieser historischen interaktiven Karte können Sie sehen, welche Parteien zuletzt das Rennen um Platz eins, zwei oder drei für sich entschieden haben.

Umfrageüberblick und Wahl-Spezial

All die aufgeführten Angebote finden Sie auf unserer Wahl-Sonderseite. Dazu einen Überblick, wer in den Umfragen derzeit die Nase vorn hat. Sie können dabei wählen zwischen einer Ansicht, in der wir einen Mittelwert aller aktuellen Umfrage gebildet haben. Sie können aber auch nur die Umfrage-Entwicklung einzelner Institute sehen oder Umfrageinstitute ausblenden. Hier geht es zum Überblick und zum Wahl-Spezial.