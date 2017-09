Kitagebühren

Ein wichtiger Punkt in der Bildungsoffensive, die SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verspricht, ist die Gebührenfreiheit aller staatlichen Angebote – von der Kita bis zur Uni. Eltern könnten also darauf hoffen, bei einem SPD-Wahlsieg keine Kita-Gebühren mehr zahlen zu müssen. Allerdings hat der Bund in dieser Frage wenig zu melden, Schulz verspricht also eine Leistung, für die er nicht zuständig ist. Kita-Gebühren sind in Ländern und sogar in einzelnen Kommunen unterschiedlich geregelt. Einige SPD-regierte Länder haben die Kita-Gebühren schon abgeschafft. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) scheint der Schulz-Forderung trotzdem Wirkung zuzutrauen: Sie versprach inzwischen, sie wolle mit den Ministerpräsidenten über eine Vereinheitlichung der Kita-Gebühren reden.

Während die Linke ebenfalls Beitragsfreiheit verspricht, sehen die Grünen einen größeren Effekt für Familien mit einer Qualitätsoffensive für Kitas und besserer Bezahlung von Erziehern statt einer Gebührenfreiheit. Familienökonomen wie Katarina Spieß vom DIW unterstützen diesen Ansatz mit dem Argument, schon heute seien Kita-Gebühren gestaffelt und Eltern, die es sich leisten könnten, würden die Gebühren auch bezahlen. Auch die FDP verspricht keine Gebührenfreiheit, sondern will Kita-Erzieher besser qualifizieren und bezahlen. Die AfD verlangt, der Staat müsse die elterliche Erziehung genauso finanziell unterstützten wie die in Kitas, nennt aber keine Zahlen.

Rente

Ohne größere Korrekturen dürfte das Rentenniveau nach Expertenprognosen bis 2030 auf 44,7 Prozent sinken. Derzeit liegt es bei rund 48 Prozent – und dort muss es aus Sicht der SPD auch bleiben. Gleichzeitig wollen die Sozialdemokraten das Kunststück schaffen, dass der Rentenbeitrag bis dahin dennoch nicht über 22 Prozent steigt. Momentan liegt er bei 18,7 Prozent.

Die Grünen wollen das Niveau ebenfalls stabilisieren. CDU und CSU dagegen legen sich nicht auf konkrete Zahlen fest. Im Wahlkampf, so ihr Argument, wären sie sonst ohnehin bloß überboten worden. Stattdessen verweist die Union auf eine Expertenkommission, die nach der Wahl Vorschläge für ein langfristig „angemessenes“ Niveau machen soll.

Über die Höhe der einzelnen Rente sagt das angestrebte Rentenniveau freilich nicht viel. Es bezeichnet das Verhältnis des aktuellen Durchschnittseinkommens zu der Rente, die ein Durchschnittsverdiener nach 45 Arbeitsjahren erhält. Absolut besehen würden die Renten auch bei sinkendem Niveaus weiter zulegen – dem Rentenbericht zufolge im Durchschnitt pro Jahr um 2,1 Prozent.

Die FDP sorgt sich vor allem um die Jungen, die mit ihren Beiträgen nicht überfordert werden dürften. Forderungen nach gleichbleibendem oder steigenden Rentenniveau seien „abenteuerliche Versprechen“. Die Beiträge müssten dafür auf bis zu 25 Prozent steigen – was Arbeitsplätze gefährden und den Spielraum für die erwünschte zusätzliche Privatvorsorge verkleinern würde. Die Linke hat diesbezüglich weniger Hemmungen. Sie fordert die Rückkehr zu einem „lebensstandardsichernden Rentenniveau“ von 53 Prozent. Im Wahlprogramm der AfD kommt das Rentenniveau überhaupt nicht vor.

Krankenkassen

Der Zusatzbeitrag – also die Kosten, die gesetzlich Versicherte zusätzlich für ihre Krankenkasse aufzubringen haben – liegt derzeit im Durchschnitt bei 1,1 Prozent. Dabei wird es nicht bleiben, trotz eines Finanzpolsters der gesetzlichen Kassen von derzeit 17,5 Milliarden Euro. Weil der Beitragsanteil der Arbeitgeber auf 7,3 Prozent eingefroren wurde, müssen die Arbeitnehmer den unvermeidlichen Kostenanstieg durch medizinischen Fortschritt und immer mehr alte Menschen über diesen, von den Kassen individuell erhobenen Zusatzobolus stemmen. Und der Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, der den Versicherern im vergangenen Jahr ungeahnt hohe Einnahmen beschert hat, ist kein Dauerzustand.

Union und FDP möchten an der ungleichen Belastung von Arbeitgebern und Versicherten nichts ändern – sie halten sie aus wirtschaftlicher Sicht auch in Zeiten guter Konjunktur für geboten. Die SPD dagegen bereut ihren Sündenfall und will zurück zu echter Parität. Auch Grüne, AfD und Linke drängen darauf, dass Arbeitgeber und Versicherte wieder gleich hohe Kassenbeiträge zahlen – wobei letztere sogar versprechen, den Beitragssatz von derzeit 15,7 auf nur noch zwölf Prozent herunterzubekommen. Möglich werde dies, indem man alle – also auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige – entsprechend ihrem Gesamteinkommen einzahlen lasse, heißt es in ihrem Wahlprogramm. Heißt: Auch Aktien- und Vermögensgewinne würden mitverbeitragt.