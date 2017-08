Linke

Was die Stärke in den Wahlkreisen angeht, wird sich das Top-Ergebnis der Linkspartei von 2009 auch dieses Mal nicht einstellen. Damals holte die Linke 16 Direktmandate. Nun werden es wohl drei bis sechs werden. In Berlin sind der Partei nach der Prognose vier Direktmandate so gut wie sicher – Gregor Gysi ist sogar so siegesgewiss, dass er erst gar nicht für die Landesliste kandidierte. In den Bundestag kommen per Direktmandat wohl auch Petra Pau, Stefan Liebich und Gesine Lötzsch. Die Hälfte der Mandate in der neuen Fraktion wird aus den Ost-Ländern inklusive Berlin kommen, damit hat die Linkspartei ihren Charakter als ostdeutsche Regionalpartei immer noch nicht völlig abgestreift.

Zwischen Rügen und Erzgebirge wird die Linkspartei in den meisten Wahlkreisen, die sie nicht gewinnt, als Nummer zwei abschneiden. Parteichefin Katja Kipping ist Listenführerin in Sachsen, hat im Wahlkreis in Dresden aber keine Aussicht auf das Direktmandat. Dagegen ist nicht auszuschließen, dass Dietmar Bartsch, zusammen mit Sahra Wagenknecht bundesweiter Spitzenkandidat, in Rostock der CDU den Wahlkreis wegnehmen kann.

An der Wahrnehmung als Regionalpartei ändert auch nichts, dass Spitzenkandidatin Wagenknecht auf dem ersten Platz der Linken-Liste in Nordrhein-Westfalen steht. Ihr Lebensgefährte Oskar Lafontaine tritt, wie schon 2013, im Saarland nicht mehr an, ist dort als Landespolitiker aber immer noch ein (wenn auch schwächer gewordener) Stimmenmagnet für die Partei. Was man von Ko-Parteichef Bernd Riexinger nicht sagen kann – er tritt in Stuttgart an und wird dort schwach abschneiden.

Die Linken profitierten wie die Grünen vor vier Jahren davon, dass weder FDP noch die damals sehr junge AfD in den Bundestag einzogen. Im absehbaren Sechs-Parteien-Parlament wird es enger werden, was den kleinen Parteien mehr Nachteile schafft als den großen: Eine kleinere Fraktion muss ja dennoch alle Themen abdecken können. Als Oppositionsfraktion (und das wird die Linke bleiben) ist das immer noch ein bisschen schwerer als mit Regierungsanbindung.