SPD

Ja, es gibt sie noch, die sozialdemokratischen Burgen, die einfach nicht fallen wollen. In einem Bundesland räumt die SPD sogar noch sicher alle Direktmandate ab: in Bremen mit seinen beiden Wahlkreisen. Ansonsten aber scheint sich auch bei dieser Wahl der Trend fortzusetzen, dass die Sozialdemokraten ihre Wahlkreisschwäche nicht beheben können. Es muss schon ein ziemlicher Swing hin zu Traditionsrot einsetzen kurz vor der Wahl, um das abzuwenden.

Aber einige Hochburgen halten die Sozialdemokraten eben tapfer. Aurich-Emden ganz oben im Nordwesten etwa, wo Johann Saathoff, Verwaltungswirt, fünf Kinder, auch dieses Mal nichts anbrennen lässt. Hamburg ist immer für einige Direktmandate gut. Und dann sind da die Ruhrgebiets-Wahlkreise, wo die „Sozis“ nach wie vor ihre dicken Wahlkreisergebnisse holen, freilich nicht mehr so dick wie früher. In NRW sind aber um die 20 Direktmandate drin, mehr als die Hälfte der SPD-Abgeordneten im größten Wählerreservoir der Republik wird aber über die Liste in den Bundestag rutschen. Kanzlerkandidat Martin Schulz führt die Landesliste in Nordrhein-Westfalen an, einen eigenen Wahlkreis hat er nicht. Als Wohnsitz ist beim Bundeswahlleiter 10963 Berlin angegeben.

Außenminister Sigmar Gabriel steht auf einem recht aussichtslosen Platz 25 der SPD-Landesliste in Niedersachsen, also muss er das Direktmandat in Salzgitter-Wolfenbüttel wieder gewinnen. Absolut sicher ist das bei einem schwachen Bundesergebnis der Partei nicht, wenn das auch in seinem Wahlkreis durchschlägt. Aber seit Gabriel das Außenamt lenkt, sind seine Beliebtheitswerte gestiegen. Fraktionschef Thomas Oppermann wird im nahe gelegenen Göttingen mal wieder eine Zitterpartie erleben, es geht dort immer knapp zu im Rennen mit der CDU. Aber drei Mal lag Oppermann vorn, seit er 2005 dort erstmals antrat. Regelmäßiger Drittplatzierter in Göttingen seit 1998 ist übrigens Jürgen Trittin von den Grünen.

Auch SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat sein Mandat in Gifhorn-Peine nicht sicher (wäre aber über die Liste drin, wie auch Landes-Spitzenkandidat Oppermann). Die Frauen im Kabinett gehen aussichtslos in die Rennen im Wahlkreis: im Rheinland Barbara Hendricks (Kleve) und Andrea Nahles (Ahrweiler), Katarina Barley in Trier. Dort dominiert überall die CDU. Aber alle drei haben vordere Listenplätze, Nahles ist auch Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz. Nebenbei entdeckt: Zwei frühere Landesfinanzminister drängen in den Bundestag, Carsten Kühl aus Rheinland-Pfalz, der zittern muss, und Nils Schmid aus Baden-Württemberg, der sicher drin ist.

Im Süden und im Osten sieht es auch bei dieser Wahl wieder finster aus für die SPD. Ändern wird sich das erst, wenn die Partei wieder nachhaltig eine Drei vor das bundesweite Prozentergebnis bekommt. Für die innerparteiliche Parlamentskultur kann die Schwäche in den Wahlkreisen Folgen haben: Je stärker die SPD von Listen-MdB geprägt wird, umso geringer dürfte die Neigung der Partei sein, bei der mutmaßlich anstehenden Wahlrechtsreform die Zahl der Wahlkreise zu erhalten.