Bereits seit einigen Wochen bieten wir Ihnen in unserem Wahl-Spezial unter wahl.tagesspiegel.de zahlreiche Informationen zur Bundestagswahl. Am Wahlabend ab 18 Uhr wird sich dieses Wahl-Spezial in ein Live-Dashboard zur Wahl verwandeln. Sie bekommen alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick und in Echtzeit.

Wir zeigen Ihnen die jeweils aktuellste Hochrechnung und Koalitionsmöglichkeiten. Sie können in einem Live-View sehen, wie viele Wahlkreise bereits ausgezählt sind und wie sich die Stimmen derzeit tatsächlich verteilen. In unserem Liveparlament, das wir zusammen mit mandatsrechner.de erstellen, können Sie verfolgen, wie sich der neue Bundestag Stück für Stück zusammensetzt. Sobald in der Nacht das vorläufige amtliche Endergebnis vorliegt, wissen Sie, wer im neuen Bundestag sitzt.

Dazu gibt es zahlreiche Live-Karten. Eine Deutschland-Karte, in der Sie verfolgen können, welche Wahlkreise ausgezählt sind und wer sie gewonnen hat. Eine Berlin-Karte, in der Sie sehen können, wie die Hauptstadt gewählt hat. Dazu kommt im Laufe der Nacht eine kiezgenaue Karte aus Berlin.

Auch die Ergebnisse des Tegel-Volksentscheid zeigt das Dashboard

Eines der zentralen Kommunikationsmittel für viele Politiker wird am Wahlabend Twitter sein. In unserer Analyse sehen Sie, wer und wie viele zu den wichtigsten Wahl-Hashtags twittert, welche Themen in den jeweiligen Partei-Filterblasen gerade wichtig sind.

Für Berlin ist der Wahlabend doppelt spannend, weil nicht nur der Bundestag gewählt wird, sondern weil die Berliner auch noch in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob der Flughafen Tegel selbst nach einer Eröffnung des BER länger in Betrieb bleiben soll oder nicht. Auf unserem Dashboard können Sie sehen, wie viel ausgezählt ist, welches Lager vorne liegt und später, wie in den Kiezen abgestimmt wurde.

Neben den Datenauswertungen finden Sie unseren Liveblog. Dazu Reportagen aus der Hauptstadt, Kommentare und Analysen sowie Interviews. Auch unseren Twitterkanal @TspWahl finden Sie dort. Das Wahl-Spezial wird es am Wahlabend zudem in englischer Sprache geben.

Wir werden den Abend mit einem Liveblog begleiten, ebenso die Tegel-Entscheidung. In einem Fakten-Blog finden Sie alle wichtigen Ergebnisse. Außerdem werden wir via Facebook eine kleine Diskussion live aus dem Newsroom führen, in der wir die ersten Erkenntnisse des Wahlabends analysieren. Sie haben die Möglichkeit, dort mitzudiskutieren. Aber auch über unsere Community können Sie den Wahlabend mitdiskutieren. Die Community wird die gesamte Nacht offen bleiben. Darüber hinaus wird es am Montagmorgen eine aktualisierte ePaper-Ausgabe des Tagesspiegels geben.