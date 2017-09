Es kann noch immer schlimmer werden. 23 Prozent waren es 2009 - und jetzt muss die ruhmreiche Sozialdemokratie fürchten, bei der kommenden Wahl gen 20 Prozent zu rutschen. Im Willy-Brandt-Haus werden sie es niemals zugeben, aber es grassiert die Angst. Und nicht nur da. Das alles auch, weil Hannelore Kraft das Momentum des Martin Schulz unterbrach; weil sie nicht wollte, dass er, der Spitzenkandidat im Aufwind, in ihren NRW-Wahlkampf mit seinen Themen hineinfunkt. Das Ergebnis ist bekannt. Kraft ist nicht mehr Ministerpräsidentin, die SPD ein Schatten früherer Jahre. Im Nachhinein wird man sagen können: So wurden gleich zwei Wahlkämpfe verloren. Es wäre nur noch schlimmer, wenn die SPD sich und damit Schulz jetzt hängen ließe. Sie müsste ihn stützen, wie sie ihn gewählt hat: zu 100 Prozent. Noch 17 Tage bis zur Wahl.



Casdorffs Agenda erscheint jeden Morgen in der Morgenlage, dem Newsletter für Politik- und Wirtschaftsentscheider, den sie hier kostenlos abonnieren können.