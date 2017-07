Die G 20 haben viele Seiten. Zum Beispiel: 15 Seiten Kommuniqué. Und die sind, im Gegensatz zu den Krawallen und dem staatlichen Versagen in Hamburg, bald vergessen. Wie zum Beispiel, dass die G 20 der Digitalisierung “Zügel anlegen" wollen. Das ist ungefähr so wie 1999, als sie sich vornahmen, die Globalisierung zu zähmen. Und, ist es passiert? Nein.

So wie überhaupt die Welt nicht klüger wird, was die Zahl der Konflikte beweist. Dennoch sind die Treffen der G 20 wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger geworden. Sonst hätten sich Donald Trump und Wladimir Putin womöglich in der Amtszeit des US-Präsidenten gar nicht mehr getroffen.

Das nächste Mal ist also Buenos Aires dran. Da kann sich nicht nur Argentinien von seiner besseren Seite zeigen, sondern auch der Kreis der G 20. Wenn etwa die 20 nicht mit Tausenden von Mitarbeitern anreisen und dann noch ein Kommuniqué verabschieden, das als wegweisend in Erinnerung bleibt.

