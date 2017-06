65,5 Millionen auf der Flucht, ohne Obdach, Heimat, Zukunft, aber mit einer schrecklichen Vergangenheit. Menschen wie wir. Heute, zum Weltflüchtlingstag, sollten wir uns daran erinnern, gegenseitig, alle miteinander. Reden, schreiben, bloggen wir, dass der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) nicht nur Geld zur Unterstützung der Arbeit sammelt, sondern Projekte in Deutschland fördert und über die Situation aufklärt.

Das Kommissariat der UN für Flüchtlingsfragen mit Sitz in Genf hat eine Petition gestartet, die sich an die Regierungen der Welt richtet. Sie läuft so lange, bis ein globaler Flüchtlingspakt (Global Compact) 2018 unterschrieben wird: "#WithRefugees: Jetzt Solidarität zeigen!" Wer unterschreibt, der hilft: uno-fluechtlingshilfe.de/weltfluechtlingstag. Und wer hierzulande spenden will: uno-fluechtlingshilfe.de. Denn nur gemeinsam lässt sich etwas bewegen, für eine bessere Zukunft. Sie kann heute beginnen.