Es gibt große Wahlverlierer, aber auch kleine. So mau, wie die Grünen in NRW abgeschnitten haben, kann alles passieren. Auch das Scheitern an der Fünfprozenthürde im Bund.

Kann es sein, dass die Partei die Gefahr sieht und nichts ändert? Nur zu sagen, dass alle jetzt "kämpfen" werden, reicht nicht. Denn was heißt das schon, kämpfen? Gegen wen, für was? Und wie, ohne ein echtes Kämpferherz an der Spitze?

Einfach weiter so mit diesem Kandidatenduo? Das läuft nicht. Die Grünen heute, nach der NRW-Wahl: Sie wirken kraftlos. Es gibt große Wahlverlierer und kleine. Wenn die Kleinen kleiner werden, können sie am Ende alles verlieren.

Casdorffs Agenda erscheint jeden Morgen in der Morgenlage, dem Newsletter für Politik- und Wirtschaftsentscheider, den sie hier kostenlos abonnieren können.