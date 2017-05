Des einen Freud' ist des anderen - ja, manchmal auch Freud'. Also, nachdem Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident geworden ist, kann er das ehrenvolle Präsidentenamt für den 37. Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund nicht mehr ausfüllen. Diese Aufgabe muss nun ein anderer übernehmen. Christina aus der Au, die Präsidentin für Berlin, wird das Amt übergeben an - Hans Leyendecker.

Das ist eine Überraschung. Der renommierte Journalist, lange Jahre beim "Spiegel" und der "Süddeutschen Zeitung", war schon Investigativreporter, als es diese Zuschreibung noch gar nicht gab. Leyendecker, 68, ein Rechercheur vorm Herrn, ist die Aufdeckung vieler Skandale zu verdanken, die die Republik erschütterten.

"Evangelisch" ist für ihn kein Fremdwort, als engagierter Mitstreiter auch auf dem jetzigen Kirchentag. Und in Dortmund war Leyendecker in jungen Jahren Reporter bei der "Westfälischen Rundschau".