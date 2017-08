Angela Merkel, Bundeskanzlerin, Machtinhaberin, Titelverteidigerin bei der Wahl. Auf den letzten Metern wird sie ihre Strategie nicht mehr ändern kann, sich selbst sowieso nicht. So wie jetzt im Gespräch beim "Handelsblatt", so ist sie. "Sie kennen mich", reloaded? Falsch: Wir kennen ein Bild von ihr. Manchmal erfährt man aber doch noch Neues. Jetzt erzählte sie, dass ihre Familie "politisch vielfältig" sei. Da gebe es schon auch andere Einstellungen. Vielleicht kann sich die Kanzlerin deshalb so viele verschiedene Positionen zu eigen machen, wenn es ihr dienlich ist. So verteidigt man Titel.



