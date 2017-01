Ein Präsident, der noch im Amt ist, von dem längst keiner mehr Notiz nimmt. Der, obwohl so viel jünger, schon seit Wochen so "old school" und schwach wirkt. Ja, der deutschen Politik sollte es etwas ins Ohr sagen, wie Barack Obama dasteht im Vergleich zu Donald Trump. Der regiert, unverblümt, ohne Rücksicht, obwohl er noch gar nicht im Amt ist. Er drängt alle zur Seite.

Das ist der Zug der neuen Zeit. Fakten? Macht Trump sich selbst. Er kennt keine politischen Konventionen, will sie auch nicht mehr lernen. Wie man so einem beikommen kann? Vielleicht so: Er will Direktheit, er bekommt sie. Er sucht die Kraftprobe, er bekommt sie.

Wenn Donald Trump Präsident ist, werden ihn seine Kollegen lehren müssen, von mehr als sich selbst Notiz zu nehmen. Voran die am längsten amtierende Regierungschefin der freien Welt, Angela Merkel.

