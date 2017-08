"Wenn Wahlkampf vielleicht in der Definition mancher ist, schön ist Wahlkampf nur, wenn man sich gegenseitig beschimpft, dann ist das nicht die Vorstellung, die ich von Wahlkampf habe. Im Wahlkampf wird über all die Themen gesprochen, die wichtig sind für die Menschen. Deshalb haben wir, wie ich finde, einen sehr interessanten Wahlkampf.“ Das ist die Kanzlerin, pur.

Und das ist der Grund, warum so viele Deutsche sich bei ihr aufgehoben fühlen: weil Angela Merkel Schärfe vermeidet, wo sie nur kann. Wollen das nicht auch die meisten? Wer will sich schon streiten. Das ist mühselig, anstrengend, und nachher muss man in der Politik doch einen Kompromiss finden. Denn keiner regiert allein. Langweilig? Vielleicht. Aber dafür langwellig in der Wirkung. Das ist politische Physik nach Merkel-Art. Noch 25 Tage.

