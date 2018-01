Wenn das kein Hinweis für die Großkoalitionäre in spe ist, namentlich die Union. Ausgerechnet die mosert ja immer gerne an der Rente und dem Renteneintrittsalter herum, das ihr nicht hoch genug ist. Dabei ist die Rente sicher! Wie sicher, hat sich gerade erst gezeigt: Im vergangenen Jahr gab es einen Ansturm auf die Rente mit 63. Es waren so viele Anträge wie noch nie seit Einführung 2014, genau 253.521. Dabei war die Rücklage der Rentenkasse Ende des Jahres deutlich höher als erwartet, sie lag bei knapp 33,5 Milliarden Euro. Tatsächlich stieg die Rücklage trotz Milliarden-Mehrausgaben für die Mütterrente und die Rente mit 63. Sage noch einer was gegen die Initiative der SPD in der laufenden Groko. Die Union sollte sich jedenfalls nicht beschweren, der zurückliegende Erfolg ist auch ihr angerechnet worden – kleiner Hinweis fürs nächste Mal…

