Der frühere Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) ist tot. Er starb nach einer Mitteilung des Bundestags am Donnerstag im Alter von 85 Jahren. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte am Freitag, Jenninger habe die deutsche Politik über viele Jahre in herausgehobenen Positionen maßgeblich mitbestimmt. „Ich habe Philipp Jenninger, mit dem ich eng, freundschaftlich und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, dabei als einen leidenschaftlichen Abgeordneten erlebt und ihn als überzeugten Demokraten sehr geschätzt.“

Rücktritt nach Gedenkrede zu Pogromnacht

Jenninger gehörte dem Bundestag von 1969 bis 1990 an. Von 1984 bis 1988 war er dessen Präsident. Seine missverständlich formulierte Gedenkrede zur anti-jüdischen Pogromnacht vom November 1938 löste 1988 national und international eine Welle der Empörung aus. Am Tag darauf trat Jenninger zurück. „Dass er 1988 nach einem schmerzhaften Missverständnis für sich politische Konsequenzen zog, zeigte sein großes Verantwortungsgefühl“, erklärte dazu jetzt Schäuble.

Der Respekt für ihn und seine hohe Integrität sei nicht zuletzt in der Übertragung wichtiger diplomatischer Aufgaben zum Ausdruck gekommen, betonte Schäuble. Jenninger war unter anderem von 1995 bis zu seiner Pensionierung 1997 deutscher Botschafter beim Heiligen Stuhl. Als eines der Hauptanliegen seiner Amtszeit bezeichnete er seinerzeit den Ausbau der Beziehungen zwischen dem Vatikan und der EU. (mes, KNA, dpa)