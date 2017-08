Im Vorfeld einer Großdemonstration von Rechtsextremisten und Neonazis in der Stadt Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Gegnern. Schon Stunden, bevor die Veranstaltung am Samstag überhaupt begann, lieferten sich Teilnehmer beider Seiten heftige Faustkämpfe. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie der Sender CNN meldete. Wie die New York Times berichtete, rief der Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe um 11 Uhr Ortszeit den Ausnahmezustand aus. "Die Handlungen und Rhetorik in Charlottesville in den letzten 24 Stunden sind inakzeptabel und müssen aufhören", schrieb der McAuliffe auf Twitter. Das Recht zur freien Meinungsäußerung sei kein Recht zur Gewalt.

Zu der Kundgebung unter dem Motto „Vereinigt die Rechte“ hatten unter anderem der Ku Klux Klan und die sogenannte Alt-Right-Bewegung aufgerufen, die US-Präsident Donald Trump unterstützt. Erwartet werden bis zu 6000 Teilnehmer. Anlass war ein Stadtratsbeschluss, eine Statue des Konföderierten-General Robert E. Lee aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg zu entfernen. Lee führte Mitte des 19. Jahrhunderts die Truppen der Südstaaten, in denen die Sklavenhaltung erlaubt war. (mit AFP,dpa)