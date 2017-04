Horst Seehofer ist offenbar fest entschlossen, sich ein weiteres Mal um das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten sowie des CSU-Vorsitzenden zu bewerben. Nach Tagesspiegel-Informationen wollte Seehofer die engere CSU-Führung noch am Sonntagabend in einer Telefonkonferenz von seiner Entscheidung informieren. An diesem Montag will sich der CSU-Chef dann wie angekündigt in der Münchener Parteizentrale vor den Bezirksvorsitzenden sowie dem Parteivorstand erklären.

CSU-Kreise versicherten am Wochenende, es gebe keinen Zweifel mehr daran, dass Seehofer als Regierungs- und als Parteichef über die Landtagswahl 2018 hinaus weitermachen wolle. Der 67-Jährige ist seit 2008 Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender. In Bayern dauert die reguläre Amtszeit des Ministerpräsidenten fünf Jahre, der Parteichef wird von der CSU alle zwei Jahre gewählt. Die Wahl zum Parteivorsitz stünde im November 2017 an. Sie kann allerdings vom Vorsitzenden um bis zu drei Monate vorverlegt werden.

Als Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl am 24. September wird Seehofer den Gremien nach Angaben aus Parteikreisen den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann vorschlagen. Die CSU will im Fall eines Wahlsieges der Union im Bund das Bundesinnenministerium wieder für sich reklamieren. Herrmann soll dann Amtsinhaber Thomas de Maizière (CDU) ablösen. Zwischen den Schwesterparteien hatte es in den vergangenen Monaten erbitterten Streit über den Kurs in der Flüchtlingskrise gegeben.

Herrmann wollte die Personalentscheidungen am Wochenende nicht bestätigen, sprach sich aber in der „Bild am Sonntag“ für eine weitere Amtszeit Seehofers aus. „Für die CSU und Bayern wäre es das Beste, wenn er auch nach 2018 Ministerpräsident und Parteivorsitzender bleibt.“ Es gebe niemanden in Bayern, der auch nur annähernd so hohe Zustimmungswerte erreiche.

Auch Markus Söder trägt Horst Seehofers Entscheidungen mit

Auch zu seiner eigenen Rolle im Wahlkampf nahm Herrmann indirekt Stellung. In der Bevölkerung gebe es breite Zustimmung für eine so konsequente Sicherheitspolitik, wie sie in Bayern seit Langem verfolgt werde. Die aktuellen Statistiken zeigten, dass Bayern das sicherste aller Bundesländer sei. „Deshalb ist meine Botschaft klar: Mehr Sicherheit ist auch in ganz Deutschland möglich.“

Seehofers Entscheidungen über die personelle Aufstellung der CSU werden dem Vernehmen nach auch von Bayerns Finanzminister Markus Söder mitgetragen. Der Franke arbeitet zum Ärger Seehofers seit Langem darauf hin, selbst CSU-Chef und Ministerpräsident zu werden. Um sich diese Chance nicht zu verbauen, hatte Söder einen Wechsel nach Berlin stets abgelehnt. Mit Herrmanns Nominierung als Spitzenkandidat ist die Gefahr für Söder ausgeräumt, in die Bundespolitik abgeschoben zu werden. Nun dürfte der ehrgeizige 50-Jährige, der vor allem in der CSU-Landtagsfraktion Rückhalt genießt, versuchen, Seehofer im Laufe der kommenden Wahlperiode zu beerben.

Ein erster Appell an Seehofer, den Wechsel an der Parteispitze nicht zu lang hinauszuzögern, kam am Wochenende vom früheren Ministerpräsidenten Günther Beckstein. Er forderte Seehofer auf, seine Amtszeit im Falle einer neuerlichen Kandidatur zu begrenzen. „Wenn die Nachfolgefrage nicht wie vorgesehen bereits im Jahr 2018 geklärt wird, wäre zumindest ein Wechsel im Laufe der nächsten Legislaturperiode naheliegend“, sagte der CSU-Politiker dem Tagesspiegel.

Bei einem Geheimtreffen Seehofers mit ehemaligen Ministerpräsidenten und Parteichefs der CSU im Februar hatte Beckstein als Einziger dafür plädiert, die Entscheidung über den Bewerber für das Amt des Ministerpräsidenten erst nach der Bundestagswahl zu treffen. Alle anderen Teilnehmer des Treffens drängten den Regierungschef nach Tagesspiegel- Informationen zu einer neuerlichen Kandidatur, weil dadurch die Chance zum Erhalt der absoluten Mehrheit am größten sei. Für das Amt des Parteichefs liege die Entscheidung ebenfalls bei dem amtierenden Vorsitzenden, betonte Beckstein. „Wenn Seehofer Parteivorsitzender bleiben möchte, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand gegen ihn kandidieren wird – insbesondere wenn der Parteitag noch vor der Bundestagswahl stattfindet.“