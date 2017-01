Welch eine Verheißung für die gepeinigte Schwesterpartei. Das neue „Kreuth“, wo sich die Bundestagsabgeordneten der CSU ab dem heutigen Mittwoch erstmals zur Klausur zurückziehen, wird von seinem Besitzer als „Insel der Ruhe und Gelassenheit“ beworben. Doch hilft die einstige Benediktinerabtei im Norden des Chiemsees den zürnenden Christsozialen tatsächlich beim Runterkommen im Dauerstreit mit der Unionsschwester? Oder wird – wofür momentan deutlich mehr spricht – der mit dem Wildbad auf ewig verbundene Geist der CSU-Renitenz an neuem Ort nur neu belebt, um künftig als „Gespenst von Kloster Seeon“ sein Unwesen zu treiben? Dass die dreitägige Klausur vor allem um die Flüchtlingskrise und die innere Sicherheit kreisen soll, erhöht nicht gerade die Aussichten auf Aussöhnung und einen harmonischen Wahlkampfauftakt.

Allerdings kann der neue Tagungsort so wenig für das Gepolter der Seehofer-Truppe über die Flüchtlingskanzlerin wie die würzige Höhenluft des Wildbads für das Aufkündigen der Fraktionsgemeinschaft unter Franz Josef selig. Fakt ist, dass die CSU dort ordentlich Geld spart. Schließlich wollten die Wittelsbacher bei der Miete in Kreuth nicht mit sich reden lassen. Die Partei hat es nicht mehr so dicke, da muss dann auch schon mal ein Mythos dran glauben.

Prächtige Anlage

Dass das Kloster Seeon weniger idyllisch oder telegen ist als das eingeschneite Wildbad, ist ohnehin nur ein von Nostalgikern gestreutes Gerücht. Die prächtige Anlage im Kreis Traunstein, gestiftet von Pfalzgraf Aribo I. und Gemahlin Adala im ersten Jahrtausend, hat eine ebensolche Bergkulisse – und einen See noch dazu. Nach der Säkularisierung gehörte sie schon mal der Witwe eines brasilianischen Kaisers und einem Verwandten des russischen Zaren. Die Nazis betrieben darin eine SA-Schule, später war das Kloster Flüchtlingslager, Polizeikaserne, Polstermöbelfabrik. Dass es in den 70ern in den Besitz der Bhagwan-Sekte gelangte, konnten die Katholiken im Land dann aber doch nicht zulassen. Das Erzbistum München war schneller und erwarb die Anlage, seit 1986 gehört sie dem Bezirk Oberbayern.

Ob Seeon eine Klausurtradition begründen kann wie Kreuth? Die Landtags-CSU trifft sich Mitte Januar lieber im fränkischen Kloster Banz, das der Hanns-Seidel-Stiftung gehört. Dass sich dort alles abspielt, geht aber aus Sicht der Südbayern auch nicht. Mit dem Seehofer-Nachfolgekandidaten Söder und dem Schwarzen Sheriff Herrmann haben die Franken ohnehin schon die halbe Partei unterwandert. Nicht dass es irgendwann noch zu einem Trennungsbeschluss innerhalb der CSU kommt.