Bei ihrem ersten Treffen nach der Bundestagswahl hat die Junge Union Kanzlerin Angela Merkel zu einem „schonungslosen“ Aufarbeiten des Wahlergebnisses von CDU und CSU aufgefordert. Man könne damit „keineswegs zufrieden“ sein, sagte JU-Chef Paul Ziemiak (CDU) am Freitag. Bevor die Führungen von CDU und CSU mit Grünen und FDP einen Koalitionsvertrag für eine Jamaika-Koalition unterzeichnen, fordert die JU den Beschluss eines „ordentlichen CDU-Bundesparteitages“, auf dem „die Basis“ mitbestimmen kann, ob die CDU in eine Jamaika-Koalition geht. Bisher haben darüber nur die Führungsgremien der Parteien entschieden.

In einer „Dresdner Erklärung“, die rund 1000 Delegierte des „Deutschlandtages“ der Jugendorganisation der Union an diesem Wochenende verabschieden wollen, wird ein „faktischer oder gefühlter“ Rückzug des Sozialstaates für das schlechteste Ergebnis der Union bei einer Bundestagswahl seit 1949 verantwortlich gemacht und mehr Investitionen in Schulen, Kitas und öffentliche Infrastruktur gefordert. Von den Parteispitzen von CDU und CSU erwartet die Jugendorganisation ein „modernes Einwanderungsrecht“. „Ungesteuerte Zuwanderung in die Sozialsysteme“ soll dabei unterbunden werden, und die die „klassische Zuwanderung“ in den Arbeitsmarkt zahlenmäßig „begrenzt“ werden.

Für die humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisenregionen fordert die Junge Union eine „Kontingentlösung“, also ebenfalls eine Begrenzung. Lediglich im Asylbereich soll es keine Grenze geben. Deutlich wendet sich die Junge Union gegen eine Ausweitung des Familiennachzuges für subsidiär Schutzberechtigte.