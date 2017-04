Das Bundeskriminalamt hat die Festnahme eines mutmaßlichen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus bekanntgegeben. Es werde in Kürze weitere Informationen geben, erklärte das BKA am Freitagmorgen per Twitter. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend von der Festnahme eines mutmaßlichen Täters berichtet. "Spiegel Online" zufolge soll es sich um einem 28-Jährigen aus dem Raum Tübingen handeln, der am frühen Morgen von Spezialkräften der GSG 9 gefasst worden sei. Der Mann habe aus Habgier gehandelt. Durch den Anschlag habe er den Aktienkurs von BVB beeinflussen wollen.

Am Abend des 11. April hatte die Explosion von drei Sprengsätzen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund getroffen. Das Team war auf dem Weg zum Champions-League-Spiel im heimischen Stadion. Die mit Metallstiften gespickten Bomben lagen hinter oder in einer hohen Hecke in der Wittbräucker Straße. Bei der Explosion barsten Scheiben des Busses. Der BVB-Spieler Marc Bartra wurde am rechten Unterarm schwer verletzt. Ein Polizist, der auf einem Motorrad den Bus begleitete, erlitt ein Knalltrauma und einen Schock.

Der Anschlag hätte allerdings noch weit schlimmere Folgen haben können. Der Bus bekam offenbar nicht die volle Wucht der Explosion ab. Ein Metallstift bohrte sich in eine Kopfstütze, verletzte aber niemanden.

Ein Bekennerschreiben, von dem die Polizei drei gleichlautende Exemplare nahe dem Tatort fand, suggeriert einen islamistischen Hintergrund der Tat. In dem Papier ist von einer Todesliste der Terrormiliz „Islamischer Staat“ die Rede. Es wird behauptet, auf der Liste stünden Sportler, Schauspieler und andere „ungläubige“ Prominente. Die Sicherheitsbehörden bezweifelten allerdings schon früh, dass Salafisten für den Anschlag verantwortlich sind. Auch eine kurz darauf im Internet aufgetauchte, linksradikal intonierte Selbstbezichtigung sowie eine beim Tagesspiegel eingegangene, rechtsextrem formulierte Bekennermail gelten als eher unglaubwürdig.

Die Bundesanwaltschaft übernahm noch am Abend des 11. April die Ermittlungen. Das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco wurde den Tag nach dem Anschlag verschoben. (Tsp mit Agenturen)