18th Street, Pilsen. Die einfahrende Hochbahn bringt die Plattform zum Beben. Und während die Pink Line wieder der Skyline von Downtown Chicago entgegenrumpelt, die aussieht, als hätte Chicago viel mehr als 2,7 Millionen Einwohner, kann man spekulieren, ob dieser Begriff – Dreamer – nun der Anker ist, der sie im Land hält, weil den amerikanischen Traum abzuschaffen den Widerstand aller Amerikaner hervorruft.

Das „Lurie’s Childrens’ Hospital“ liegt im solventen Viertel Lincoln Park, der Zoo ist um die Ecke, der Michigansee nur ein paar hundert Meter entfernt. In einem schmalen Büro im achten Stock arbeitet die Psychologin Rebecca Ford-Paz, spezialisiert auf die Probleme von Immigrantenkindern und ihren Familien.

Quasi mit Amtsantritt Trumps, ab Januar 2017, seien die Psychologen in die Schulen, Büchereien und Krankenhäuser ausgeschwärmt, um das jeweilige Personal mit dem „Rapid Response Training“ zu trainieren: Anzeichen für Depression und Mobbing zu erkennen, auch Selbstmordtendenzen. Nur wer in einer direkten Frage danach das Wort „Selbstmord“ oder „töten“ benutzt, kann eine eindeutige Antwort erwarten, machen sie den Leuten klar.

Innerhalb von 48 Stunden nach Trumps Wahl hatten sie die ersten Krisenfälle in den Einwanderervierteln. Sofort danach bemerkten sie, dass an den Schulen das Stresslevel stieg. Es wurde überhaupt nicht mehr differenziert. Wenn selbst der Präsident pauschal behaupten konnte, dass Mexikaner Vergewaltiger seien, konnte man auch auf den Schulhöfen den in den USA geborenen Mitschülern zurufen: „Geht zurück nach Hause.“

In der kommenden Woche soll sich ihr Schicksal entscheiden. Zuletzt ist eine Regelung für die Dreamer zum Köder geworden im Immigration Deal zwischen Republikanern und Demokraten. Sie sind jetzt Teil einer Machtprobe. Der Präsident knüpft ihr Schicksal daran, dass die Demokraten 18 Milliarden Dollar für den Bau der Mauer zu Mexiko zustimmen.

Bis dahin bleibt die Gefahr von Deportationen real. 90 Prozent der Daca-Immigranten arbeiten oder sind in der Schule. 25 Prozent sind Eltern: natürlich von Kindern, die per Geburt Amerikaner sind. Das bedeutet, dass die Kinder sicher sind, die Eltern aber deportiert werden können. Deshalb haben Psychologen einen 50-seitigen „Familiy Preparedness Plan“ entwickelt, ein Leitfaden, wie man die Kinder, je nach Alter, auf die Verhaftung ihrer Eltern vorbereitet. Wie man einen Vormund gerichtsfest benennt, Telefonketten festlegt, wie man vertrauensvoll Schulen und Ärzte informiert und wie man kleine und größere Kinder auf eine Zukunft ohne ihre Eltern vorbereitet, ohne sie dadurch noch viel mehr zu ängstigen.

Ein Immigrant ohne Papiere zu sein bedeutete schon vor Trump aus psychologischer Sicht keine akute Krise, sondern chronischen Stress. Dauernde Unsicherheit. Selbst mit der Daca-Gesetzgebung gewann man ja nur eine Legalisierung für zwei Jahre.

„Indem die Familien ihren Kindern über Jahre eingetrichtert haben, niemals über ihren heiklen Status zu reden, haben sie eine Kultur des Schweigens begründet“, sagt Rebecca Ford-Paz. Deshalb ist es für Psychologen gar nicht so einfach, die Leute ohne Papiere überhaupt zu erreichen. Viele Einwanderer misstrauen offiziellen Stellen und sind daran gewöhnt, Probleme innerhalb der Familie zu lösen. Mutlos? Rastlos? Niedergeschlagen? „Aber so fühlen sich doch alle in meiner Umgebung“, sagen sie dann.

Akuthilfe: „Die Mediennutzung runterfahren“

Es ist einzigartig, dass Chicagos Taskforce auch psychologische Hilfe beinhaltet, sagt Rebecca Ford-Paz. Viele psychologischen Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich am Limit. Sie betreuen ja nicht nur die Dreamer, sondern alle Immigranten der Stadt.

Die Einwanderungsbehörde erhöhte im ganzen letzten Jahr den Druck und forderte aggressiv dazu auf, „illegal aliens“ zu melden. Trump hat immer wieder verschiedene Gruppen aufs Korn genommen. Von Januar bis Juli spürten sie die direkten Folgen seines Travel Ban gegen Muslime. Sie schickten Erste-Hilfe-Psychologen an den Flughafen O’Hare. Dort hielten sie sich in den Ankunftshallen auf, um sich um die verzweifelten Familien zu kümmern, deren Angehörige einfach nicht durch die Glastür traten, weil sie keinen amerikanischen Boden betreten durften. Die Politik aus dem Weißen Haus materialisierte sich am Flughafen.

In einer Broschüre des „Center for Childhood Resilience“ der Lurie Kinderklinik raten sie, wie man Betroffene beruhigen soll: „Es gibt demokratische Prozesse in der US-Regierung, die eine Person daran hindern, sich wie ein Diktator aufzuführen und für immer zu regieren. Diese Prozesse brauchen Zeit.“

Als Akuthilfe rät sie: „Die Mediennutzung runterfahren.“ Die ständige Wiederholung von beunruhigenden Nachrichten, von Trumps Aggressivität, rege nur auf. Es hilft ja nicht weiter, wenn man weiß, dass Trump behauptet, Mexikaner seien Vergewaltiger, die Leute aus Haiti hätten alle Aids und ein Haufen Länder seien „Shitholes“.

Video 01:25 Min. 'Dreamer' in den USA: 'Wir können Trump nicht vertrauen'

Immer wieder knöpft sich der Präsident besonders Chicago vor, um darauf hinzuweisen, die Stadt müsse ihre Kriminalitätsrate in den Griff bekommen, sagt Rebecca Ford-Paz. „Dabei ist bewiesen, dass eine immigrantenfreundliche Politik für sinkende Kriminalitätsraten sorgt.“

Mit anderen Methoden und gleichem Ziel arbeitet auch Tonantzin Carmona im Rathaus an der immigrantenfreundlichen Politik, als gelte es, am Michigansee die letzten Reste des liberalen Amerikas zu verteidigen. Mitte Dezember stellte die Verwaltung den Prototypen eines neu entwickelten, stadteigenen Ausweisdokuments vor, das alle 2,7 Millionen Bewohner Chicagos Stadt bekommen können, auch Leute ohne Papiere und Obdachlose. Über die Karte sind, das ist technisch garantiert, keine Rückschlüsse auf den Aufenthaltsstatus der Person möglich.

Tonantzin Carmona, mexikanische Vorfahren, amerikanische Zukunft, hat einen kleinen, mexikanischen Totenkopf auf ihrem Schreibtisch. In nur einem Jahr hat sie die „CityKey-Card“ zusammen mit kalifornischen IT-Spezialisten entwickelt. Die Verwaltung konnte sich ja vorher gar nicht vorstellen, wo man überall ein Ausweisdokument braucht: Junge Mütter, die Essen für ihre Babys brauchen, müssen sich ausweisen. Auch Mittellose, die Medikamente beantragen.

Die „Sanctuary Cities“ tauschen sich aus

Die Karte soll außer der einfachen Identifikation in der Stadt noch Zusatznutzen haben, damit am Ende alle Chicagoer diese Karte haben wollen. Denn nur so kann die Verwaltung verhindern, dass die Benachteiligten durch den bloßen Besitz der Karte gleich wieder identifizierbar werden.

Sie ist deshalb aufladbar mit Guthaben für den öffentlichen Nahverkehr, sie dient als Leihausweis für die Bibliothek und ist eine Vorteilskarte bei bestimmten Geschäftspartnern. Wer will, kann sie als Organspendeausweis nutzen. So würde die Karte überhaupt nichts über ihre Besitzer aussagen, „denn es wären einfach alle“.

„Wir dürfen keine Datensätze zerstören, wenn uns die Bundesbehörde vorlädt. Aber wir können die Karte von Anfang an so anlegen, dass keine Rückschlüsse auf den Aufenthaltsstatus möglich sind“, sagt sie. Über ihre Mittel und Methoden tauschen sich die „Sanctuary Cities“ in einem nie gekannten Ausmaß aus. Trump habe die Städte erst zusammengebracht, sagt Carmona.

Kann man eine existente Strömung umdrehen?

Ende des 19. Jahrhunderts löste der völlig verdreckte Chicago River in der Stadt eine Cholera-Epidemie aus, weil er in den Michigansee floss, aus dem die Stadt Trinkwasser gewann. Man grub, ein bis heute bewundertes Husarenstück, einfach die höhere Seite tiefer aus und der Fluss änderte seine Richtung. Seitdem wissen sie hier: Was andere als Natur hinnehmen, das ist zumindest in Chicago, Illinois, noch formbar.