Nach dem Anschlagsalarm am Samstag in Essen führt die Spur zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bestätigte am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", dass eine "Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat, dieser Terrororganisation", vorhanden sei. "In der Tat gab es Hinweise oder Aufträge aus der Region von jemandem, der da hingereist ist." Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass es in dem Einkaufszentrum "einen konkreten Anschlag hätte geben können". "Das wurde verhindert."

De Maizière bestätigte zudem, dass der Hinweis auf das möglicherweise geplante Attentat vom Verfassungsschutz kam. Es habe einen Hinweis gegeben, "den das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgenommen und weitergegeben hat". Nach AFP-Informationen prüft die Polizei, ob ein als Drahtzieher geltender deutscher IS-Kämpfer in Syrien direkte Kontaktleute in Deutschland hatte. Die beiden in Oberhausen vorläufig festgenommenen Männer gelten demnach nicht als unmittelbar Tatbeteiligte.

De Maizière sagte, es habe durch Nordrhein-Westfalen weitere Ermittlungen gegeben im Umkreis der vor Ort bekannten Salafisten, "um zu gucken, ob es dort Verbindungen zu diesem möglichen Anschlag gibt". Der Essener Fall sei auch mehrfach im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern (GTAZ) "beraten und bewertet" worden.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) zufolge gab es zunächst keinen Hinweis, dass mit der Umsetzung oder den Vorbereitungen für einen Anschlag "konkret begonnen wurde". Die Sicherheitsbehörden hätten die Hinweise auf einen geplanten Anschlag "ernst genommen und sehr umsichtig, konsequent und frühzeitig reagiert", erklärte Jäger in Düsseldorf. Die weiteren Ermittlungen würden jetzt mit Hochdruck fortgeführt, um die genauen Hintergründe aufzuklären.

Unterdessen ist einer der beiden Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. "Nach Abschluss seiner Befragung konnte er das Präsidium wieder verlassen", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Vernehmung des kurz zuvor in seiner Oberhausener Wohnung festgenommenen Mannes dauerten dagegen noch an. Auch würden noch Gegenstände aus seiner Wohnung untersucht. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Polizei teilte auch nicht mit, in welcher Beziehung die beiden Männer zu den Anschlagsplänen gestanden haben sollen.

Das Großaufgebot von Polizisten aus ganz Nordrhein-Westfalen, das in Essen zusammengezogen worden war, ist unterdessen wieder abgerückt. Das Einkaufszentrum am Limbecker Platz, das am Samstag aus Sicherheitsgrünen nicht öffnete, ist sonntags ohnehin geschlossen. Es soll am Montag wieder normal öffnen. (Tsp mit dpa, AFP)