Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) will die Vorwürfe des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht auf sich sitzen lassen. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, sagte am Freitag in Berlin, weder das Auswärtige Amt „noch unsere israelischen Gesprächspartner“ hätten während der Vorbereitung von Gabriels Besuch in Israel von der „Netanjahu-Doktrin“ gewusst, wonach der Regierungschef grundsätzlich keine ausländischen Diplomaten empfange, die sich mit bestimmten Organisationen treffen. Schäfer beteuerte, dass Gabriel und auch das Protokoll davon „bis kurz vor Antritt der Reise nicht den leisesten Hauch hatten“.

Netanjahu hatte am Dienstag einen Termin mit Gabriel platzen lassen, weil dieser während seines Israel-Besuchs auch ein Treffen mit regierungskritischen Gruppen wie Breaking the Silence (Das Schweigen brechen) auf seinem Programm hatte. Breaking the Silence veröffentlicht anonymisierte Aussagen ehemaliger Soldaten über ihren Dienst in den besetzten Palästinensergebieten.

In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung (Freitag) nannte Netanjahu Gabriels Verhalten „instinktlos“. Breaking the Silence sei keine Menschenrechtsorganisation, „ihr geht es darum, israelische Soldaten zu kriminalisieren“. Schäfer sagte, Gabriel habe „kein schlechtes Gewissen“ wegen des Treffens mit Breaking the Silence. (dpa)

