Die SPD-geführte nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Auftritt des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan in dem Bundesland zu verhindern. "Es ist Aufgabe des Bundes, dafür zu sorgen, dass solche Auftritte weder in NRW noch irgendwo anders in Deutschland stattfinden", sagte Innenminister Ralf Jäger (SPD) dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Die Freiheit der Meinungsäußerung hier darf nicht missbraucht werden, um für eine Verfassungsänderung in der Türkei zu werben, mit der Grundrechte eingeschränkt und die Todesstrafe wieder eingeführt werden sollen", sagte der SPD-Politiker. "Wir müssen verhindern, dass innertürkische Konflikte bei uns ausgetragen werden."

Gewerkschaft: Türkei lässt NRW-Schulen ausspionieren

Unterdessen gibt es schwere Vorwürfe gegen die Türkei: Angeblich werden Schüler und Eltern in Nordrhein-Westfalen dazu angehalten, Kritik an der türkischen Regierung zu melden. Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, sollen die türkischen Generalkonsulate in Nordrhein-Westfalen dazu auffordern, den Unterricht an deutschen Schulen auszuspionieren und Kritik an Erdogan zu melden. Ende Januar habe es entsprechende Infoveranstaltungen in den Konsulaten in Düsseldorf, Essen, Köln und Münster gegeben. "Wir haben aus unterschiedlichen Quellen erfahren, dass die Teilnehmer dazu angehalten wurden, den Generalkonsulaten jede Kritik an der türkischen Regierung, die in NRW-Schulen beobachtet wird, zu melden", sagte der Landesvize der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW, Sebastian Krebs, den Funke-Zeitungen.

An den Treffen sollen neben Lehrer- und Elternvereinen auch Imame teilgenommen haben. Laut Krebs gehe es um alle Fächer. "Schüler sollen sogar ihre Lehrer filmen und die Aufnahmen an türkische Behörden weiterleiten", so Krebs. Die Konsulate äußerten sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Der Dachverband der Türkischen Elternvereine bestätigte jedoch die Treffen. Der Staatsschutz sei alarmiert und interessiert sich laut der Zeitungen für die Vorgänge. Es soll Lehrer gegeben haben, die sich geweigert haben sollen, ihre Schulen und Kollegen auszuspähen.

Erdogan will in Deutschland werben

Der Grünen-Landesvorsitzende Sven Lehmann, dessen Partei mit der SPD in dem Bundesland das Regierungsbündnis bildet, unterstützte Jägers Forderung, den Erdogan auftritt zu verhindern. "Erdogan spaltet die Türkei und kassiert nach und nach grundlegende Freiheitsrechte." Die Bundesregierung müsse deutlich machen, dass man hier keine "antidemokratischen Werbeveranstaltungen" wolle.

Die "Bild"-Zeitung hatte unter Berufung auf einen hochrangigen Diplomaten berichtet, Erdogan wolle im März in Nordrhein-Westfalen für das neue Präsidialsystem in seinem Land werben. Der Bundesregierung ist allerdings bislang nichts von einem konkreten Wunsch von Erdogan bekannt, nach Deutschland zu kommen, wie zu Wochenbeginn Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt hatte. Erdogan hat in der Vergangenheit bereits Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland durchgeführt. (Reuters)