Das heikelste Ressort ist wohl das des Finanzministers, ein falsches Wort von ihm kann Demonstrationen in Athen oder Lissabon auslösen und die Börsen zum Rotieren bringen. Es heißt, Wolfgang Schäuble rede daher nicht mehr frei.

Das klingt plausibel, ich sah ihn immer mit Skript. Schäuble ist kein guter Redner, stets gramvoll, er redet am liebsten aus dem tiefen Innenleben von Zahlenkolonnen heraus. Er fühlt sich dort wohl, wo man anorganische Materie vermutet: Statistiken, Entwicklungskurven, Bilanzen. Nirgendwo spiegelt sich das Leben von Menschen. Trotzdem glaube ich ihm seine Sorge um die Jugendarbeitslosigkeit in Portugal, Spanien, in Griechenland.

Warum?

Weil er das eher beiläufig einführt, auf eine lakonische Weise. Peer Steinbrück erzählt von einem Arbeitsamt in Griechenland, eine junge Frau habe ihm das und jenes gesagt. Von Schäuble habe ich das nie gehört, aber er wirkt bei der Ausbreitung seiner Zahlen, als seien ihm die Konsequenzen wohl bewusst. Es macht ihn eine Kälte aus, eigentlich könnte er eine künstliche Intelligenz sein. Allerdings spricht Schäuble als ein Orakel, das sich durch die badische Färbung seines Dialekts humanisiert.

Kürzlich klagte ein Lehrer in einem Leserbrief an unsere Zeitung, das Treiben im Bundestag habe seinen Schülern keinen guten Eindruck vermittelt. Hat die Klasse einen schlechten Tag erwischt?

Nein, da herrscht bisweilen ein Geschrei wie auf dem Pausenhof, die Redner werden ignoriert, man unterhält sich laut, beschäftigt sich mit seinem Handy, dann wieder schaut eine komplette Fraktion nach hinten. Ich habe ein einziges Mal das Aufflammen von spontanem Applaus auf der Tribüne erlebt, was ja gar nicht erlaubt ist, und das war, als der Präsident des Bundestages die Abgeordneten in toto mahnte: Würden Sie bitte Ihre Privatgespräche zurückstellen! Das denkt man als Zuschauer hinter dieser Lärmwand im Minutentakt.

Sie hätten es gerne gesittet.

Wohlgemerkt, ich klage nicht Disziplin ein, das gehört nicht zu meinem Wesen. Ich würde nur gerne den Rednern zuhören können, während ich da sitze. Das Parlament ist so voller symbolischer Gesten, es möchte klar machen, welchen hohen Wert Demokratie hat, dass deren Verteidigung lohnt. Und bringt sich selbst keine Wertschätzung entgegen. Die Regierungsbank ist nicht besser. Es werden ja Minister direkt angesprochen, gerade Sahra Wagenknecht traut sich das, das Pult der Rednerin steht zwei Armlängen neben der Kanzlerin, doch die Haltung der Regierenden signalisiert demonstrativ: Du interessierst mich nicht. Diese Missachtung zu sehen, war meine erste große Überraschung.

Die "Würde des Hohen Hauses" gibt es nicht?

Doch. Wenn man bedenkt, welche Idee von Demokratie, von Menschenrecht, von immateriellen Werten, die schützenswert sind, dahinter steckt, dann hat es Würde. Dass das Parlament sich immer wieder respektlos all dem gegenüber verhält, ist in jedem Fall demaskierend.

Was auffällt, ist, dass die Linken generell in Ihrem Buch am positivsten erscheinen. Standen die Ihnen schon vorher politisch nahe?

Ich bin so voraussetzungslos wie möglich in dieses Parlamentsjahr gegangen. Ich habe mir eigentlich gewünscht, ich würde Leute aus CDU und FDP entdecken, die ich bemerkenswert finde, gerade weil sie mir politisch fern stehen. Die Linken hatte ich ideologisch sehr viel aufgeladener erwartet, verknöcherter, bornierter, mit viel polemischem Streufeuer. Stattdessen sah ich eine ganze Reihe von jungen Frauen aus der Linkspartei, ein Beispiel wäre Diana Golze, die in ihrer Sachlichkeit fast glanzlos pragmatisch auftreten, aber mit einer hohen Informiertheit und Leidenschaft für eine Sache. Und dann stören einfach deren notorische Diskreditierungen durch alle anderen Parteien. Immer wieder SED, Planwirtschaft... Da zitiert eine Linke Einstein und sagt, wir brauchen ein neues Denken, schon kräht einer von der FDP blöde: Sie meinen den neuen Menschen im Sozialismus!

Wer Ihr Buch liest, wird ab und an am Parlamentarismus verzweifeln ...

... Hilfe! Das wollt’ ich nicht! ...

... und Sie schreiben, die Opposition sei nun so klein, "die Folgen werden gravierend sein". Wieso denn?

Meine Befürchtung ist, es wird deutlicher werden, dass im Parlament eine Simulation von Debatten stattfindet. Wenn 70 Minuten lang ein und derselbe Standpunkt aufgefächert wird, dann darf jemand sechs Minuten Widerworte geben, das könnte vom Wahlvolk mit mehr Desinteresse an politischen Entscheidungen quittiert werden. Dabei, und das ist mir wichtig, lässt sich viel erfahren im Parlament.

Ungefähr 60 Sitzungstage gibt es im Jahr, Sie mussten sich sicher immer mal zum Reichstag quälen.

Nie. Es hat mich sehr viel mehr gefesselt, als ich dachte. Ich habe dem Parlament mit großer, ungebrochener Lust folgen können. In einer Stunde, wie das bei sonstigen Besuchern normal ist, bekommt man einen kurzen Peep-Show-Eindruck, das führt zu nichts.

Je mehr sich das Jahr zu Ende neigt, desto häufiger taucht in Ihrem Buch das Wort "müde" auf.

Es gibt Leerlauf, Rituale, Floskeln, das führt zur Erschlaffung aller vitalen Kräfte, ja. Trotzdem wird im Parlament unsere Wirklichkeit beschlossen, für mich hat das Pathos.

Warum dieses Projekt: ein Jahr Bundestag?

Als ich Dieter Hildebrand davon erzählte, war der als interessierter Zeitgenosse ganz elektrisiert, er meinte: Warum hat das nie jemand gemacht? Ich habe extra die Position der nicht journalistischen Beobachtung gewählt, ich habe niemanden interviewt, nicht zu Themen recherchiert, war nicht beim Wahlkampf dabei, ich wollte nur die panoramatische Sicht der Themen eines Jahrs. Wir haben ja bei repräsentativen Apparaten die Vorstellung, es gäbe ein Heimliches, es gäbe ein Dahinter, was das Eigentlichere sei - das wollte ich entziffern. Und die Bühne, die mir bereitet war, war der Parlamentssaal, sie ist öffentlich zugänglich, und sie zeigt mir für die Dauer eines Bühnenabends, der ein Jahr dauert, was auf der politischen Bühne gespielt wird, wer die Schmierendarsteller sind, die Qualität der Dialoge, welche Dramen es gibt.

Das "SZ-Magazin" hat 2013 Fragen an alle Abgeordneten des Bundestags geschickt, unter anderem, wen sie gerne als Quereinsteiger bei sich hätten. Sie, Herr Willemsen, waren der Wunschkandidat, weit vor Xavier Naidoo und Thomas Gottschalk! Es gibt Angebote, die kann man nicht ablehnen.

Die Quintessenz meiner Beobachtung des Parlaments kann nicht sein, dessen Mitgliedschaft anzustreben. Ich bin eher ein Vertreter der Außerparlamentarischen Opposition, deren momentane Stärkung ich mir herzlich wünsche.