Wurde es auch mal lustig?

Wenn eine CDU-Abgeordnete im Bundestag sagt, es zeige sich "eine große Verunsicherung bei der Belegung der Pausenbrote", das ist schon grandios. Oder wenn Rainer Brüderle wie in einer Büttenrede meint: "Die Bürger werden entscheiden, ob eine vernünftige Politik fortgesetzt wird oder irrer Gulasch gemacht wird." Da sind wir bei Comedy.

Wann war es für Sie interessant?

Wenn eine Rede aus dem Zentrum des Lebens kommt. Da beschreibt jemand, wie er im wildmorastigen Fehn großgeworden ist, wo der Vater die Taschenlampe im Mund hatte, um die Marke am Arsch der Kuh zu überprüfen, und der kackbedeckte Schwanz wedelt durchs Gesicht, wenn also der Sachverstand des Redners infiziert ist von primärer Erfahrung, und ich einen Stall sehe und den Schlamm - diese Leute brauchen keine Redenschreiber.

Und was ging Ihnen richtig auf den Keks?

Eigentlich alles, wenn es um Rüstung geht. Da ist dann kein Argument zu schlicht und keine Fälschung zu dreist. Da tragen deutsche Waffenexporte zum Schutze der Menschenrechte in aller Welt bei, da wird argumentiert wie die amerikanische Waffenlobby nach einem Amoklauf, und wenn ich dann mitbekomme, von 17 600 Anträgen auf Rüstungsexporte sind gerade mal 105 abgelehnt worden, dann dämmert es einem spätestens, dass so gut wie alle Parteien das mitmachen, bis auf die Linken.

Etwa 13 000 Reden werden in einer Legislaturperiode gehalten. Konnten Sie ein rhetorisches Grundmuster erkennen?

Es gibt den Satz von Paul Valéry: Wer den Gedanken nicht angreifen kann, greift den Denkenden an. Oft zu erleben war die Herabsetzung des Menschen vor dem Argument: Ihr Gefasel. Sie sind ein Dummkopf. Sie sind faul. Sie haben nichts verstanden. Es werden dem politischen Gegner keine ehrenhafte Gesinnung unterstellt, sondern grundsätzlich die niedrigsten Beweggründe. Das ist der Standard des Parlaments. Dann gibt es noch Rüpelfiguren wie Volker Kauder, breitbeinig, bösartig, schamlos in der Ehrabschneidung. Er ist die Blutgrätsche der Kanzlerin. Ein anderes rhetorisches Ritual hat sich völlig verselbständigt, das der Dankbarkeit, es ist die allerschmierigste Form der Ranschmeiße de Luxe. Permanent danken Abgeordnete Frau Merkel, ich danke Ihnen, dass Sie in der Türkei klar Stellung bezogen haben, ich bin unserer Kanzlerin außerordentlich dankbar, dass sie noch einmal darauf hingewiesen hat, dass wir eine Wertegemeinschaft sind... Man hört ständig Ergebenheitsadressen und Unterwerfungsgesten in Endlosfloskeln. Das Podest für so einen Satz ist prunkvoll, nur der Satz oben drauf ist eine Wurst.

Ein großer parlamentarischer Mythos ist der Zwischenruf. Hier sind einige aus der Vergangenheit: "Galgenkandidat, Harzer Roller, Lackschuhpanter, Petersilienguru, Nadelstreifenrocker, Putzlumpen, Massenmörder, Betonbolschewist, kläffender Goldhamster, Dampfnudel, Hebammenkiller, Frühstücksverleumder, Rotzjunge, Lüstling, Ochsenfrosch, Bombenleger, Pistolero, Pöbelkönig, Knallfrosch, Gruselkomiker, Mini-Goebbels." Hat Ihr Bundestagsjahr 2013 dieses Niveau gehalten?

Nein. Der Zwischenruf ist in der Krise, ich war von seiner Geistlosigkeit erstaunt, er ist als Dokument von Esprit nie erkennbar. Herbert Wehner rief noch "reitender Rosstäuscher", und keiner konnte das enträtseln. Das gibt es nicht mehr. Einmal wurde debattiert, ältere Menschen sollten noch in einen Beruf geführt werden, und Steinbrück rief "Tue ich doch gerade". Das fand ich ganz nett.

Der Zwischenruf geht auch quantitativ stark zurück.

Was sagt uns das? Wenn der Zwischenruf etwas ist wie der Fluch des Autofahrers im Straßenverkehr, jemand also mitgerissen wird von der eigenen Erregung, dann wäre das Parlament heute gelassener, cooler...

... oder gleichgültiger.

Das hieße auch unbeteiligter, weniger empört. Ja, mein Blick fiel oft auf politikmüde Politiker.

Von 631 Sitzen im Bundestag werden 229 von Frauen eingenommen. Verhalten die sich anders?

Frauen agieren sachlicher, Männer kommen herrschaftlich daher. Als es etwa um die Prostitution an Grenzen und um Menschenhandel ging, haben mehrere Frauen unterschiedlicher Parteien gesprochen, informiert und engagiert, über alle Parteigrenzen hinweg, sie waren in Tschechien gewesen, sie hatten sich umgeschaut. Kaum enterten die Männer das Thema, sah ich kein Bordell mehr, keinen Grenzstrich, nichts. Es gibt durchaus diese Fälle, wo jemand für ein Problem brennt, wo es zur Herzensangelegenheit wird. Jeder kennt den hässlichen Satz von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, solle zum Arzt gehen. Und es wird Politikern oft vorgeworfen, sie hätten keine Visionen. Das ist nicht wahr. Ich erwähne nur die Frau, die ihre letzte Rede hält und sagt, solange ich lebe, werde ich mich für die Anpassung der Renten in Ost und West einsetzen, dann bricht sie in Tränen aus. Solche Momente der Rührung gibt es auch.

Die Zeit der Zote ist vorbei?

Holger Krestel von der FDP ruft zu einer Frau, die ein Wirtschaftsmagazin zitiert: Das haben Sie wohl in der "Bunten" gelesen! Der Frau wird Interesse an Klatsch zugesprochen, um ihre Kompetenz abzustreiten. Doch die Verachtung gegenüber Frauen ist längst nicht so groß wie die Verachtung gegenüber Armen. Ich hatte vermutet, da walte etwas Pietät, das ist nicht oft der Fall.