Ein großes Wort des Parlaments: Debattenkultur. Konnten Sie die erleben?

Sie ist ein schöner Mythos. Die Reden sind ja nicht aufeinander abgestimmt, die wenigsten Redner reagieren spontan. Es wird zu Protokoll gegeben. Da sagt jemand nicht Nutzvieh, sondern er zählt jede einzelne Gattung des Nutzviehs auch noch auf. Ganz selten kommt es vor, dass man jemanden beim Denken sieht. Der Grüne sagt exakt das, was die CDU-Frau eben gesagt hat - diese Redundanzen gehen über alle Parteien hinweg. Die Voraussetzung einer Debatte wäre, sich umstimmen zu lassen, zu sagen, klingt vernünftig, das leuchtet mir ein. Nein, es ist typecasting wie bei Günther Jauch: Niemand darf seinen Standpunkt verlassen, niemand darf je überzeugt werden. Statt Argumenten gibt es sprachliche Piktogramme. Ich könnte etwas zur Rüstung sagen, stattdessen sage ich: Ich habe tiefen Respekt vor den 80 000 Menschen, die in der Rüstungsindustrie arbeiten. Der Respekt ist meine Nummer 26, ich hätte auch die Piktogramme 94 oder 73 nehmen können.

Hat Sie das beim Zuhören frustriert?

Nein, die eigentliche Diskussion findet in den Ausschüssen statt. Wie soll die durch eine Rede im Parlament argumentativ weitergetrieben werden? Man fragt sich, für wen wird das gesagt: für die Fernsehkameras, für die Tribüne?

Und, haben Sie die Antwort?

Für eine diffuse Vorstellung von Ewigkeit, da kann dann jemand nachgucken. So entstehen pro Jahr 50 000 Seiten Protokolle, nach denen ich in meinem Buch zitieren musste. Ich darf nicht schreiben, was ich höre, sondern was offiziell gedruckt steht.

Viele der Reden richten sich sogar an einen fast leeren Saal.

Richtig, das Parlament ist häufig leer, und das führt zum gängigen Vorurteil über Politiker, sie seien faul. Das sind sie nicht. Sie sind eher am Rande der Belastbarkeit durch Parteiarbeit, Ausschussarbeit, Wahlkreisarbeit, Kommunikationsarbeit... Ein 16-Stunden-Tag ist keine Seltenheit, das muss man sagen. Im Übrigen kann man eine Verschiebung nicht ignorieren: Die wichtigen Sachen werden nicht mehr im Parlament gesagt, sondern im Fernsehen. Das bedeutendste politische Geschehen stellt sich in Talkshows aus.

Politiker wie Rita Süssmuth oder Wolfgang Thierse fordern schon seit Jahren: Holt die politische Debatte wieder vom Fernsehen ins Plenum zurück!

Es geschieht nur nicht, es protestiert auch niemand dagegen. Als im April die Frauenquote verhandelt wird und alle, die an der Kompromisslösung gearbeitet haben, hatten schon den Sekt kaltgestellt, wird Ursula von der Leyen zu einer Umfallerin, die in der jüngeren parlamentarischen Geschichte ihresgleichen sucht. Wer im Bundestag nicht redet, ist die zuständige Ministerin von der Leyen. Dafür sitzt sie abends bei Maybrit Illner und erklärt, was sie dem Parlament hätte erklären müssen. Um dann von Illner mit der von jedem Sinn verlassenen Frage konfrontiert zu werden: Hätte die Kanzlerin Sie entlassen müssen? Weiter kann sich Politik nicht von den Bedürfnissen der Bürgerschaft entfernen, als wenn eine Moderatorin die Ministerin fragt, ob deren Vorgesetzte sie für das, was sie gerade im Fernsehen verteidigt, hätte entlassen müssen. Willkommen im Dadaismus!

Wer bekommt den Oscar für Schauspielkunst?

Das kann nur einer sein. Denn Heinz Riesenhuber ...

... der fast 80-Jährige war unter Helmut Kohl Forschungsminister und wurde niemals ohne Fliege am Hals gesehen ...

... hat eine Choreografie, die den gesamten Luftraum nutzt, er wippt, er tanzt, er reitet, er tritt im Gangnam-Style auf, er sagt dazu Sätze, die naturstoned wirken, etwa: "Es ist gut für Deutschland, wenn die Abgeordneten auch fraktionsübergreifend ein Bier miteinander trinken." Diese besinnungslose Lebensfreude ist hochhumoristisch.

Der beste Redner?

Gregor Gysi ist der begabteste und einer der letzten Universalisten im Parlament, er kann zu jedem Thema sprechen, schnell, schlagfertig, manchmal ketzerisch. Auch Jürgen Trittin ist so eine Figur, der dazu mal beim Reden einen Baumstamm umarmt. Für mich unbegreiflich, wie man ihn als Fraktionschef durch Hofreiter ersetzen kann.

Anton Hofreiter ist jung, langhaarig, bayerisch - ein grüner Hoffnungsträger.

Er versammelt Satzbausteine, die wortidentisch von der FDP hätten gesagt werden können. Wenn ich ihn an der Sprachform messe, gibt es keinen Grund, diesen Mann zu wählen. Dann hält er im aktuellen Bundestag eine Jungfernrede, in der er zunächst mal auf die Linke einschlägt und immer noch versucht, der SPD zu gefallen, die inzwischen an der Regierung ist. Das ist fatal.

Was ist wohl unsere Lieblingsepisode im Buch?

Sie konnten sich auf eine einigen?

Ja, recht leicht. Als der Bundestag den Krieg thematisiert und auf der Tribüne vier Pazifisten protestieren, lässt die Grüne Katrin Göring-Eckardt sie abführen. Sie hat da gerade den Vorsitz.

Die Hausordnung triumphiert über das Bürgerrecht. Das gehört zu den vielen symbolischen Akten, die ich beobachtete. 20 Sekunden dauerte dieser Protest, der als undemokratisch angesehen wird, und der Reflex der Grünen ist sofort: Raus!

Sind Ihnen mal Selbstzweifel oder Skrupel begegnet?

Auf der Regierungsbank nicht ein einziges Mal. Doch es gab Frank Schäffler von der FDP, der ausscherte und sagte: Wir dürfen die Banken nicht stützen. Da konnten seine Parteifreunde nicht klatschen. Oder Peter Gauweiler von der CSU, ein altes Feindbild, den ich rehabilitieren muss ...

... Gauweiler hat für dieses Feindbild viel getan ...

... das stimmt, das stimmt, aber der unterstützt Kulturinitiativen, die eigentlich die Linken getragen haben, das ist geradezu anarchisch. Er beklatscht schon mal den politischen Gegner, das ist im Parlament ein beinahe subversiver Akt. Dieser Mann findet es auch suspekt, dass das Goethe-Institut in New York von Wirtschaftslobbyisten annektiert wird und als Kulturort verschwindet - und ist damit mit Claudia Roth einig.