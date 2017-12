Weihnachten gilt als Familienfest. Welchen Stellenwert hat denn Familie noch?

Familie ist keine Erfindung: Wir wurden alle in eine Familie hineingeboren, die Botschaft, dass Gott in einer Familie geboren, ein Familienkind wurde, ist sehr wichtig. Als Mensch bin ich ein Familienmensch, das Kind einer Familie. Das wird an Weihnachten besonders deutlich.

Im Wahlkampf überboten sich die Parteien mit Versprechen, was sie für Familien tun wollen. Hat Sie das überzeugt?

Die Familie muss in der Familienpolitik als eigener Wert behandelt werden. Es ist unerträglich, dass sie als ökonomische Größe gesehen wird, die ihren Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten soll. Viele familienpolitische Forderungen sollen erreichen, dass beide Elternteile möglichst schnell nach der Geburt der Kinder wieder voll arbeiten. Richtig wäre es aber zu überlegen, was der Familie nutzt, den Kindern und Eltern.

Was ist das Ihrer Meinung nach?

Die Schlüsse daraus werden nicht mehr einheitlich sein. Wenn einer länger aus dem Berufsleben aussteigen und zu Hause bleiben möchte, muss der Staat auch das fördern – und nicht nur gerade so ermöglichen. Das Leben kinderreicher Familien müsste deutlich stärker unterstützt werden. Das ist doch ein Drama: Der statistische Rückgang der Kinderzahl ist wesentlich auf einen Rückgang der kinderreichen Familien zurückzuführen.

Wäre dann ein Familiengeld eine gute Idee, wie es Manuela Schwesig als Familienministerin vorgeschlagen hatte?

Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht auch nicht nur um Geld, es geht um Zeit, daran mangelt es Eltern und Kindern am meisten. Das Wort Herdprämie verunglimpft solche Wünsche.

Aber nicht immer halten Ehen ein Leben lang, und wer jahrelang aus seinem Beruf heraus ist, ist nach einer Scheidung häufig benachteiligt.

Natürlich, daher müssen die Alleinerziehenden stärker unterstützt werden. Genauso wie sozial schwache Familien.

Sollte der Staat die gemeinsame Familienzeit in den Vordergrund rücken?

Das ist meine Hauptforderung, ja. Vor allem in einer bestimmten Lebensphase. Wenn wir in Zukunft länger arbeiten müssen, brauchen wir mehr Variationen.

Was heißt das konkret?

Wann brauchen junge Eltern Geld? Am Anfang. Wann verdienen sie am meisten? Am Ende. Das ist paradox. Eigentlich müssten wir mehr in junge Familien investieren. Sind die Kinder aus dem Haus, brauchen Familien nicht mehr so viel.

Die Soziologin Jutta Allmendinger rät, dass beide Elternteile 80 Prozent arbeiten.

Der große Wurf heißt für mich: Freiheit der Familie. Das geht in die Richtung. Aber oft profitieren bei solchen Modellen einkommensstärkere Familien mehr als einkommensschwächere. Das muss berücksichtigt werden, zum Beispiel bei der Bildungsunterstützung.

Wir haben viel über den Wert von Familie gesprochen. Gerade an Weihnachten…

Noch einmal: Weihnachten ist kein Fest der Idylle!

Das passt zur Frage: Wie stehen Sie zum Familiennachzug von Flüchtlingen?

Ich halte das für unbedingt notwendig. Natürlich kann es Missbrauch geben, wenn ein Kind alleine losgeschickt wird, damit die Familie nachkommen kann. Aber Integration ohne Familie wird nicht gelingen. Erst recht bei der Bedeutung, die Familie in den Herkunftsländern der Menschen hat – häufig eine viel höhere als bei uns. Auch angesichts der Zahlen finde ich, ist das ein sehr kleiner Streit.

Die Debatte ist aber extrem aufgeladen.

Die Zahl der Flüchtlinge, die kommen, ist durch unterschiedliche Maßnahmen stark zurückgegangen, wir können mit diesen Fragen wieder gelassener umgehen.

Spüren Sie denn noch die viel gerühmte Willkommenskultur?

Unbedingt, die Mehrheit verhält sich auch so. Es ist unerträglich, dass, wer sich ablehnend äußert, in bestimmten Bereichen die Meinungsführerschaft haben soll. Das entspricht nicht meinen Erfahrungen. Aber es wird schwieriger mit der Willkommenskultur, da Integration viel länger dauert, als man gedacht hat, und viel teurer wird. Das ist keine Sache von ein oder zwei Jahren. Darüber müssen wir uns verständigen.

Sie haben in Dresden als Bischof die Pegida-Bewegung erlebt. Ist mit diesen Menschen denn Verständigung möglich?

Meine Erfahrungen in Dresden, gerade in der letzten Phase, waren sehr ernüchternd. Ich erwarte in einer Diskussion immer, dass der andere zumindest offen ist für meine Argumente, meine Sicht der Dinge und auch bereit ist zu lernen, sich zu verändern. Das gilt auch für mich.

Und da sind Sie enttäuscht worden?

Ja, diese Bereitschaft habe ich nicht mehr erlebt. Das Problem war die Gesprächsverweigerung. Und dennoch: Es gibt keinen anderen Weg. Wichtig ist aber auch, dass wir denen nicht zu viel Aufmerksamkeit zugestehen.

Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hat gerade gefordert, seine Partei müsse mehr über Begriffe wie Heimat oder Leitkultur sprechen. Auch eine Reaktion auf die Rechtspopulisten. Hat er recht?

Heimat ist ein ganz wertvoller Begriff, von Verantwortung, von Freiheit, von Mitgestaltung. Ich lasse mir diesen Begriff nicht rauben – gerade in Zeiten der Verunsicherung.

Und was ist mit der Leitkultur? Muss da das Christentum mit rein?

Nicht jeder hierzulande muss meinen Glauben teilen, aber Offenheit für Glauben kann ich schon erwarten. Der Begriff Leitkultur ist schwer fassbar, und darüber muss immer wieder nachgedacht werden. Aber die Freiheit, Christ zu sein, gehört auf jeden Fall zu unserer Leitkultur.

ZUR PERSON

Heiner Koch wurde in Düsseldorf geboren und wuchs dort auch auf. An seinem 26. Geburtstag wurde er im Kölner Dom zum Priester geweiht. Anschließend arbeitete der promovierte Theologe unter anderem in der Jugendseelsorge. Als Generalsekretär leitete er zwischen 2002 und 2005 die Vorbereitung und Durchführung des Weltjugendtags in Köln. Zum Bischof wurde Koch 2006 geweiht. Sechs Jahre war er als Beauftragter der Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge zuständig. 2013 wurde er Bischof von Dresden-Meißen. Im September 2015 übernahm er das Erzbistum Berlin von Kardinal Rainer Maria Woelki.