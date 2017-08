In der finnischen Stadt Turku sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Eine Person sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag weiter mit. Wie die Polizei wenig später über den Kurznachrichtendienst Twitter meldete, wurde dem mutmaßlichen Täter zuvor ins Bein geschossen. Die Polizei ruft dazu auf, die Innenstadt zu meiden. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Zeitung "Turun Sanomat" berichtete, mindestens ein Mensch sei bei dem Angriff ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft. Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands. Etwa 190.000 Menschen leben in der Stadt. (Reuters)

