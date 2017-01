In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen 2016 einem Bericht zufolge mehr Asylanträge gestellt und bearbeitet worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen. In der gesamten EU gab es rund 756.000 erstinstanzliche Entscheidungen über Asylanträge, davon rund 420.000 in Deutschland, wie die Zeitung "Die Welt" in ihrer Dienstagausgabe unter Berufung auf Zahlen der europäischen EU-Statistikbehörde Eurostat berichtete.

Demnach wurden bis Ende September 2016 in der EU insgesamt 988.000 Asylanträge gestellt. Davon entfielen laut Eurostat mehr als 60 Prozent auf Deutschland. Den zweiten Platz nimmt dem Bericht zufolge Italien ein, wo 85.000 Anträge gestellt und 68.000 Entscheidungen getroffen wurden, gefolgt von Frankreich. In Griechenland gab es Eurostat zufolge hingegen in den ersten drei Quartalen 2016 nur 7600 Asylentscheidungen. (AFP)