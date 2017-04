Im ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl an diesem Sonntag liegen die ersten Hochrechnungen vor. Alle sehen den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron vorne, unterschiedlich ist die Platzierung der Nationalistin Marine Le Pen. Je nach Umfrage liegen Macron und Le Pen gleichauf mit 23 Prozent, beziehungsweise Macron vorne mit rund 24 Prozent und Le Pen an zweiter Stelle mit rund 22 Prozent.

Die anderen Kandidaten haben nach Stand 20 Uhr keine Chance auf einen Einzug in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl am 7. Mai. In dem zweiten Wahlgang wird demnach zwischen Macron und Le Pen der neue Staatschef bestimmt, dessen Befugnisse ausgesprochen groß sind. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung nicht nur für Frankreich, sondern auch für die gesamte EU.

Macron lag laut France 2 mit 23,7 Prozent vor Le Pen mit 21,7 Prozent. Die Hochrechnung von TF1 sah beide Kandidaten auf Augenhöhe mit 23 Prozent. Die 48-jährige Le Pen schnitt damit wesentlich besser ab als vor fünf Jahren, als sie im ersten Wahlgang 17,9 Prozent der Stimmen geholt hatte. Sie erreichte das beste Ergebnis des FN bei einer Präsidentschaftswahl überhaupt, zum zweiten Mal seit 2002 steht die Partei in der Stichwahl.

Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon erreichte laut den Sendern zwischen 19 und 19,5 Prozent, ebenso wie sein konservativer Widersacher François Fillon.

Nach dem jüngsten Anschlag am Donnerstag in Paris herrschte im Land große Nervosität. Die Tat hatte die Debatte um die Sicherheitspolitik neu angeheizt - und die Frage aufgeworfen, ob dies den Ausgang der Wahl beeinflussen könnte. Frankreich war seit 2015 mehrfach zum Ziel schwerer islamistischer Anschläge geworden. Zum ersten Mal nun wählte das Land unter Bedingungen des Ausnahmezustands. Laut Medienberichten wurden einige Wahllokale aus Sicherheitsgründen kurzzeitig geräumt, es habe sich aber um Fehlalarme gehandelt.

Alle der insgesamt elf Präsidentschaftskandidaten gaben bis zum Nachmittag ihre Stimme ab. Macron wählte im nordfranzösischen Badeort Le Touquet, wo er und seine Frau Brigitte von begeisterten Anhängern empfangen wurden. FN-Chefin Le Pen gab ihre Stimme in der nordfranzösischen Stadt Hénin-Beaumont ab, wo ihre Partei Front National den Bürgermeister stellt. Dort demonstrierten Aktivistinnen der feministischen Gruppe Femen barbusig und mit Le-Pen-Masken gegen die Rechtspopulistin, wurden aber nach kurzer Zeit von Polizisten abgeführt.

Viele Franzosen gehen zur Wahl

Meinungsforschungsinstitute schätzten die Enthaltung auf insgesamt 19 bis 22 Prozent. Das wäre überraschend niedrig - viele Franzosen hatten sich bis zuletzt unentschlossen gezeigt. Bei der Wahl 2012 lag die Enthaltung bei 20,5 Prozent.

Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, unter anderem in Paris, aber auch vor französischen Auslandsvertretungen wie etwa in London. In Berlin gab es vor der Botschaft Wartezeiten von bis zu zwei Stunden.

Deutlich niedriger war die Beteiligung dagegen nordwestlich von Paris, in den Ardennen sowie im Département Sarthe nordwestlich der Hauptstadt, wo der Konservative Fillon seine Hochburg hat. Dort stimmten bis 17.00 Uhr rund 71 Prozent der Wähler ab, das waren sechs Prozentpunkte weniger als 2012.

Le Pen hat angekündigt, ihr Land im Fall eines Sieges in der Stichwahl aus dem Euro führen und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft ansetzen. Mélenchon möchte die europäischen Verträge neu verhandeln und über das Resultat in einer Volksbefragung abstimmen lassen, zudem will er das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato verlassen.