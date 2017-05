Der künftige französische Präsident Emmanuel Macron tritt sein Amt am kommenden Sonntag an. Das kündigte der scheidende Präsident François Hollande am Montag am Rande der Zeremonie zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Paris an, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Am Sonntag läuft Hollandes Amtszeit ab, es ist damit der letztmögliche Termin für die Übergabe. Macron hatte das Finale der Präsidentschaftswahl am Sonntag mit gut 66 Prozent gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. (dpa)