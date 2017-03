Der angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon ist wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung seiner Frau von Ermittlungsrichtern für den 15. März vorgeladen worden. Dabei soll ein Verfahren gegen den Konservativen eingeleitet werden und dieser damit offiziell als Beschuldigter eingestuft werden. Das sei seinem Anwalt mitgeteilt worden, sagte Fillon am Mittwoch in Paris. Er weise die Vorwürfe weiter zurück.

Fillons Frau Penelope hatte jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann gearbeitet. Die Justiz ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Hinterziehung öffentlicher Mittel. Am Freitag war das Verfahren in die Hände von Ermittlungsrichtern gelegt worden. Fillon hatte lange als Favorit für die Wahl gegolten, die Vorwürfe hatten seinen Wahlkampf in den vergangenen Wochen aber schwer belastet und ihn auch in den Umfragen zurückfallen lassen.

Fillon hatte sich in der Präsidentschaftsvorwahl der Konservativen im November gegen Juppé und Sarkozy durchgesetzt. Fillon steht in der Affäre um die mutmaßliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope seit Wochen unter Druck. Fillon hat seine Frau über die Dauer von insgesamt 15 Jahren als parlamentarische Assistentin beschäftigt. Nach Enthüllungen der investigativen Satirezeitung "Le Canard Enchaîné" gibt es jedoch keine Hinweise, dass sie tatsächlich gearbeitet hat.

Nach Fillons Angaben geht es um Steuergelder in Höhe von rund 680.000 Euro nach Abzug der Sozialbeiträge. Die Affäre hat dem Ansehen des lange Zeit als Präsidentschaftsfavoriten gehandelten Fillon stark geschadet. In den meisten Umfragen liegt er inzwischen hinter der Rechtsextremen Marine Le Pen und dem unabhängigen Mittekandidaten Emmanuel Macron. (AFP)