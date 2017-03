Der wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat für Mittwochmittag überraschend eine Erklärung angekündigt. Zuvor hatte der konservative Politiker ohne jede Begründung einen Termin bei der Pariser Landwirtschaftsmesse kurzfristig abgesagt. Unklar blieb zunächst, was Fillon bei der Pressekonferenz sagen wollte. Er sprach aber am Vormittag sowohl mit dem konservativen Ex-Premier Alain Juppé als auch mit dem früheren Staatschef Nicolas Sarkozy.

Fillon hatte sich in der Präsidentschaftsvorwahl der Konservativen im November gegen Juppé und Sarkozy durchgesetzt. Fillon steht in der Affäre um die mutmaßliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope seit Wochen unter Druck. Inzwischen ermitteln drei Untersuchungsrichter in dem Fall. Diese könnten Fillon und seine Ehefrau vorladen und einen oder beide formell beschuldigen. Fillon hat seine Frau über die Dauer von insgesamt 15 Jahren als parlamentarische Assistentin beschäftigt. Nach Enthüllungen der investigativen Satirezeitung "Le Canard Enchaîné" gibt es jedoch keine Hinweise, dass sie tatsächlich gearbeitet hat.

Nach Fillons Angaben geht es um Steuergelder in Höhe von rund 680.000 Euro nach Abzug der Sozialbeiträge. Die Affäre hat dem Ansehen des lange Zeit als Präsidentschaftsfavoriten gehandelten Fillon stark geschadet. In den meisten Umfragen liegt er inzwischen hinter der Rechtsextremen Marine Le Pen und dem unabhängigen Mittekandidaten Emmanuel Macron. (AFP)